Цена Brent в ближайшие торговые сессии может консолидироваться в диапазоне $65-66,50 - ГК "ФИНАМ"

Нефтяному рынку потребуется какое-то время на то, чтобы оценить дальнейшие перспективы развития конфликта между США и Ираном, в связи с чем цена фьючерсного контракта Brent в ближайшие торговые сессии может консолидироваться в диапазоне $65-66,50, считает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.