Уралсиб придерживается нейтрального взгляда на котировки акций "ФСК ЕЭС"

Аналитики Уралсиба придерживаются нейтрального взгляда на котировки акций "ФСК ЕЭС", говорится в их обзоре.

"За прошлый год котировки акций "ФСК ЕЭС" выросли на 35%, тем не менее, завершив период на 4,5% ниже достигнутых в середине года локальных максимумов. В условиях минимального роста операционных показателей динамика выручки будет определяться темпами индексации тарифов, тогда как планируемый рост инвестиционных расходов будет оказывать давление на чистую прибыль. На данный момент мы придерживаемся нейтрального взгляда на котировки акций "ФСК ЕЭС", - указывает специалист Уралсиба Надежда Боженко.