Вполне вероятно дальнейшее движение доходностей ОФЗ вниз на 3-5 бп. - Росбанк

Вполне вероятно дальнейшее движение доходностей ОФЗ вниз на 3-5 бп., сообщается в комментарии Росбанка.

"В период новогодних праздников доходности на рынке ОФЗ находились под влиянием разнонаправленных факторов, таких как геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке и одновременный рост оптимизма в российских активах. В период с 30 декабря доходности ОФЗ снизились на 1-2 бп вдоль кривой при незначительных объемах, но лишь сегодня мы увидим объективную оценку долговых инструментов со стороны широкого рынка. Вполне вероятно дальнейшее движение доходностей вниз на 3-5 бп." - считают аналитики Росбанка.

Минфин в конце прошлого года представил план-график по размещению ОФЗ на 1к'20. На грядущих 11 аукционах ведомство планирует занять 600 млрд руб. (26,1% от годового плана в 2,3 трлн руб.) или в среднем 54,5 млрд в неделю. Распределение плана по срочности выглядит следующим образом: в корзине "до 5 лет" - 150 млрд руб., "от 5 до 10 лет" - 250 млрд руб. и "от 10 лет" - 200 млрд руб.

"По нашему мнению, планы Минфина ориентированы на повторение успеха 1-й половины 2019 года и выглядят весьма амбициозно. В этот период основными драйверами спроса должны стать дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России в 1п'20 (Росбанк: -50 бп) и общий позитив на мировых рынках. Обратной стороной роста предложения, вопреки общему настроению, может стать рост требуемой премии ко вторичному рынку", - отмечают специалисты банка.