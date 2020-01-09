На краткосрочном горизонте вероятно восстановление котировок в диапазон $66-67,5 за баррель Brent - БКС

Фьючерсы на Brent в четверг с утра торгуются ростом на 0,7% к цене закрытия предыдущего торгового дня. Котировки остаются чуть ниже ценовых уровней, предшествовавших эскалации военного конфликта между США и Ираном. На краткосрочном горизонте вероятно восстановление котировок в диапазон $66-67,5 за баррель Brent и дальнейшая консолидация вблизи этих уровней, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.