Нефть вполне может еще раз "дернуться" в район 70 долларов - Алор Брокер

Нефть вполне может еще раз "дернуться" в район 70 долларов, говорится в комментарии Алор Брокер.

"Пытаться заработать на падении нефти очень рискованно: пока неизвестно, какие санкции в отношении Ирана введут Штаты. Не исключено, что "под раздачу" попадет и Ирак, заявивший о необходимости вывести американские войска из страны. Кроме как наложить санкции на нефтяные отрасли этих стран, их испугать нечем, поэтому нефть вполне может еще раз "дернуться" в район 70 долларов", - отмечает аналитик Алексей Антонов.