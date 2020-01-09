Рынок акций начнет сессию ростом в районе 0,3-0,5% - Алор Брокер

Рынок акций начнет сессию ростом в районе 0,3-0,5%, сообщается в комментарии Алор Брокер.

"Внешний фон с утра складывается позитивный: Дональд Трамп в среду дал однозначно понять, что не намерен развязывать войну с Ираном, и на этом фоне в рост пошли американские индексы. Фьючерсы на них сегодня прибавляют около трети процента. Ждем открытия российского рынка ростом в районе 0,3-0,5%. "Хуже рынка" может быть "нефтянка": в связи со снятием мировой напряженности цены на нефть с 70 долларов за баррель вновь ушли в район 66 долларов, где и были до начала конфликта между США и Ираном", - пишет аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.