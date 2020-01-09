Пара доллар/рубль готова уйти под отметку 61 - Алор Брокер

Отложенная валютная выручка экспортеров в четверг начнет поступать на рынок, поэтому рост рубля вполне может продолжиться, считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Пара доллар/рубль готова уйти под отметку 61.