Перспективы рубля остаются весьма сильными - "Открытие Брокер"

Перспективы рубля остаются весьма сильными, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

"Дорогое золото лишь добавляет ему устойчивости, так как доля металла в составе международных резервов превышает 20%. Есть также перспектива дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ. Долг РФ остаётся отрицательным, а бюджет профицитным. В случае масштабного конфликта в Персидском заливе рубль выиграет за счёт дорогой нефти и сильного золота. Если же конфликта не будет, то он хорошо позиционирован в глобальной финансовой системе за счёт своей реальной положительной доходности", - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.