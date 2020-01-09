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Главная / Аналитикам / Аналитика / Перспективы рубля остаются весьма сильными - "Открытие Брокер"
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09 января 2020 года 09:18
Перспективы рубля остаются весьма сильными - "Открытие Брокер"
Перспективы рубля остаются весьма сильными, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "Дорогое золото лишь добавляет ему устойчивости, так как доля металла в составе международных резервов превышает 20%. Есть также перспектива дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ. Долг РФ остаётся отрицательным, а бюджет профицитным. В случае масштабного конфликта в Персидском заливе рубль выиграет за счёт дорогой нефти и сильного золота. Если же конфликта не будет, то он хорошо позиционирован в глобальной финансовой системе за счёт своей реальной положительной доходности", - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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09 января 2020 года 11:18
Нефтяному рынку потребуется какое-то время на то, чтобы оценить дальнейшие перспективы развития конфликта между США и Ираном, в связи с чем цена фьючерсного контракта Brent в ближайшие торговые сессии может консолидироваться в диапазоне $65-66,50, считает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. читать дальше
.09 января 2020 года 10:10
На краткосрочном горизонте вероятно восстановление котировок в диапазон $66-67,5 за баррель Brent - БКС
Фьючерсы на Brent в четверг с утра торгуются ростом на 0,7% к цене закрытия предыдущего торгового дня. Котировки остаются чуть ниже ценовых уровней, предшествовавших эскалации военного конфликта между США и Ираном. На краткосрочном горизонте вероятно восстановление котировок в диапазон $66-67,5 за... читать дальше
.09 января 2020 года 09:57
Нефть вполне может еще раз "дернуться" в район 70 долларов, говорится в комментарии Алор Брокер. "Пытаться заработать на падении нефти очень рискованно: пока неизвестно, какие санкции в отношении Ирана введут Штаты. Не исключено, что "под раздачу" попадет и Ирак, заявивший о необходимости... читать дальше
.08 января 2020 года 13:06
Мировые фондовые площадки снижаются после сообщений об атаке Ирана на американские военные базы в Ираке, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Несмотря на заверения Тегерана о том, что это не означает его стремления к войне, и заявление президента Дональд Трамп,... читать дальше
.08 января 2020 года 10:50
Развивающиеся рынки выглядят дешевыми относительно развитых, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Оценивая сравнительную стоимость на основании текущего уровня мультипликаторов, эксперты банка констатируют, что по показателю EV/EBITDA отношение EM к MSCI World по-прежнему держится сравнительно... читать дальше
.08 января 2020 года 09:42
Темпы роста мировой экономики в 2020 г. восстановятся до 3,2% г/г против 3,4% - у МВФ, говорится в обзоре Промсвязьбанка. При этом восстановление будет неоднородным и хрупким. Развитые страны традиционно будут показывать темпы роста похуже, чем развивающиеся (1,5% против 3,8%). "Очевидно, что... читать дальше
.06 января 2020 года 16:21
Средняя цена палладия в 2020 году составит, по мнению аналитиков Промсвязьбанка, $2400 за унцию, сообщается в их обзоре. "Цена палладия с начала 2019 года увеличилась в 1,5 раза, причем рост в первом полугодии происходил за счет спекулятивного фактора. Тогда на рынке наблюдалось резкое снижение... читать дальше
.06 января 2020 года 14:33
S&P500 в ходе предстоящей сессии скорректируется к 3210-3230 пунктам, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Аппетит к риску низок. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии скорректируется к 3210-3230 пунктам. Из макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на индекс... читать дальше
.06 января 2020 года 11:58
Средняя цена алюминия в 2020 году составит $1800/тонну, говорится в обзоре Промсвязьбанка. В сравнении со всеми прочими промышленными металлами алюминий провел неудачный 2019 год, снизившись на 4,4%. Со стороны КНР продолжится политика по ограничению нового предложения металла и борьба с... читать дальше
.06 января 2020 года 11:26
Взгляд на перспективы цен на сталь сохраняется умеренно негативным, что связано с напряженной внешней конъюнктурой и замедлением экономики Китая, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Цены на сталь на мировом рынке начиная с конца 2018 г. находились под влиянием ожидания замедления китайской... читать дальше
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