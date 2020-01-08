Тегеран играет на нервах инвесторов - ИК "Фридом Финанс"

Мировые фондовые площадки снижаются после сообщений об атаке Ирана на американские военные базы в Ираке, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Несмотря на заверения Тегерана о том, что это не означает его стремления к войне, и заявление президента Дональд Трамп, что "все хорошо", инвесторы опасаются эскалации конфликта. Нервозности добавляет падение самолета Украинских авиалиний после взлета в аэропорту Тегерана.

Азиатские фондовые индексы на этом фоне падают. Японский Nikkei теряет более 1,5%, гонконгский Hang Seng и шанхайский CSI 300 опускаются в пределах 0,7-1%. Европейские биржи готовятся открыться в минусе. S&P 500 (-0,28%, до 3237 пунктов) и Dow снизились по итогам торгов 7 января из-за сохраняющейся неопределенности в связи с противостоянием США и Ирана. Акции энергетических компаний упали ввиду приостановки роста цен на нефть. Nasdaq завершил день без существенных изменений. Акции Boeing Inc. в начале дня взлетели на информации о начале их покупки со стороны Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. Все 11 секторов, входящих в S&P 500, завершили торги в минусе.

Спрос на безопасные активы усиливается, подчеркивеет эксперт ИК "Фридом Финанс", и облигации прибавляют в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США опускается ниже 1,80%. Золото продолжает обновлять максимумы с 2013 года, поднявшись к $1590 за унцию. Нефть марки Brent опустилась чуть ниже $70 за баррель. Аппетит к риску сегодня невысок. Ожидается, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет торговаться в диапазоне 3220-3240 пунктов.