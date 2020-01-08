Развивающиеся рынки выглядят дешевыми относительно развитых - Промсвязьбанк

Развивающиеся рынки выглядят дешевыми относительно развитых, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Оценивая сравнительную стоимость на основании текущего уровня мультипликаторов, эксперты банка констатируют, что по показателю EV/EBITDA отношение EM к MSCI World по-прежнему держится сравнительно недалеко от минимумов с 2016 г.

"Отношение EV/EBITDA EM к S&P 500 и вовсе вблизи минимальных уровней с первой половины нулевых, - указывают эксперты Промсвязьбанка. - Учитывая наш консервативный взгляд на перспективы глобального экономического роста, вероятно, делать агрессивную ставку на развивающиеся рынки (с учетом их более высокой волатильности) в текущих условиях слишком рискованно. Однако текущие сравнительно привлекательные уровни мультипликаторов, вероятно, свидетельствуют о том, что как минимум частично данные риски дисконтированы в текущие цены".

Аналитики Промсвязьбанка отметили также, что консенсус-прогноз Bloomberg предполагает некоторое ускорение в 2020 году усредненных темпов роста для развивающихся экономик с 4,4% до 4,5%. В базовом сценарии в 2020 году эксперты банка ожидают опережающей динамики развивающихся рынков по отношению к развитым.