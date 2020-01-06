Средняя цена палладия в 2020 году составит $2400 за унцию - Промсвязьбанк

Средняя цена палладия в 2020 году составит, по мнению аналитиков Промсвязьбанка, $2400 за унцию, сообщается в их обзоре.

"Цена палладия с начала 2019 года увеличилась в 1,5 раза, причем рост в первом полугодии происходил за счет спекулятивного фактора. Тогда на рынке наблюдалось резкое снижение физических запасов в ETF фондах. Сейчас рост стоимости обусловлен фундаментальной составляющей. Спрос на металл растет быстрее предложения, что связано с мерами Китая улучшать экологическую обстановку и недостатком инвестиций в горную инфраструктуру Южной Африки для разработки новых месторождений, - отмечают аналитики Промсвязьбанка. - В минус палладию могут сыграть падение продаж автомобилей в Китае, снижение интереса инвесторов через рост ETF и сокращение длинных позиций участниками рынка".