S&P500 скорректируется к 3210-3230 пунктам - ИК "Фридом Финанс"

S&P500 в ходе предстоящей сессии скорректируется к 3210-3230 пунктам, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".

"Аппетит к риску низок. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии скорректируется к 3210-3230 пунктам. Из макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Markit за декабрь. Консенсус предполагает слабый рост деловой активности. Сектор услуг остается растущим, а промышленность переживает спад.

Техническая картина по S&P500 сигнализирует, что индекс избавился от перекупленности. Показатель RSI опустился ниже 70. Индекс MACD ухудшается. Тем не менее, индекс все еще удерживается на линии "аптренда", тянущейся с 2016 года, что выступает для него поддержкой", - указывает аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов.