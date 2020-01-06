Средняя цена алюминия в 2020 году составит $1800/тонну - Промсвязьбанк

Средняя цена алюминия в 2020 году составит $1800/тонну, говорится в обзоре Промсвязьбанка. В сравнении со всеми прочими промышленными металлами алюминий провел неудачный 2019 год, снизившись на 4,4%. Со стороны КНР продолжится политика по ограничению нового предложения металла и борьба с неэффективными/нелегальными мощностями, но ключевые предприятия вне

Китая не готовы сокращать выпуск, поэтому вероятность снижения цен остается высокой. В этом году, по мнению аналитиков банка, следует опасаться превышения предложения над спросом, падения спроса и премий на мировых рынках, а также роста запасов.