Взгляд на перспективы цен на сталь сохраняется умеренно негативным - Промсвязьбанк

Взгляд на перспективы цен на сталь сохраняется умеренно негативным, что связано с напряженной внешней конъюнктурой и замедлением экономики Китая, сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

Цены на сталь на мировом рынке начиная с конца 2018 г. находились под влиянием ожидания замедления китайской экономики и падения производства. Некоторое восстановление ценовой конъюнктуры наметилось только в ноябре-декабре.

"Мы ожидаем замедления мировой выплавки стали в ближайшие месяцы, что связано с вялым спросом в первую очередь в инфраструктурном строительстве в Китае и анонсированными сокращениями мощностей. Взгляд на перспективы цен на сталь мы сохраняем умеренно негативным, что связано с напряженной внешней конъюнктурой и замедлением экономики Китая. Цены на сырье ожидаемо перейдут к снижению, этот тренд наметился в ценах на железную руду после сильного роста в начале года после восстановления производственных мощностей в Бразилии", - пишут аналитики Промсвязьбанка.