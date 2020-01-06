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06 января 2020 года 11:26
Взгляд на перспективы цен на сталь сохраняется умеренно негативным - Промсвязьбанк
Взгляд на перспективы цен на сталь сохраняется умеренно негативным, что связано с напряженной внешней конъюнктурой и замедлением экономики Китая, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Цены на сталь на мировом рынке начиная с конца 2018 г. находились под влиянием ожидания замедления китайской экономики и падения производства. Некоторое восстановление ценовой конъюнктуры наметилось только в ноябре-декабре. "Мы ожидаем замедления мировой выплавки стали в ближайшие месяцы, что связано с вялым спросом в первую очередь в инфраструктурном строительстве в Китае и анонсированными сокращениями мощностей. Взгляд на перспективы цен на сталь мы сохраняем умеренно негативным, что связано с напряженной внешней конъюнктурой и замедлением экономики Китая. Цены на сырье ожидаемо перейдут к снижению, этот тренд наметился в ценах на железную руду после сильного роста в начале года после восстановления производственных мощностей в Бразилии", - пишут аналитики Промсвязьбанка.
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06 января 2020 года 16:21
Средняя цена палладия в 2020 году составит, по мнению аналитиков Промсвязьбанка, $2400 за унцию, сообщается в их обзоре. "Цена палладия с начала 2019 года увеличилась в 1,5 раза, причем рост в первом полугодии происходил за счет спекулятивного фактора. Тогда на рынке наблюдалось резкое снижение... читать дальше
.06 января 2020 года 14:33
S&P500 в ходе предстоящей сессии скорректируется к 3210-3230 пунктам, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Аппетит к риску низок. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии скорректируется к 3210-3230 пунктам. Из макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на индекс... читать дальше
.06 января 2020 года 11:58
Средняя цена алюминия в 2020 году составит $1800/тонну, говорится в обзоре Промсвязьбанка. В сравнении со всеми прочими промышленными металлами алюминий провел неудачный 2019 год, снизившись на 4,4%. Со стороны КНР продолжится политика по ограничению нового предложения металла и борьба с... читать дальше
.06 января 2020 года 10:54
Евро в 2020 году будет лишен сильных триггеров, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Наш базовый сценарий предполагает, что пара евро/доллар в 2020 г. останется в основном в рамках 1,10-1,15, с рисками локального отката чуть ниже в середине года. Экономика еврозоны останется достаточно вялой в... читать дальше
.06 января 2020 года 09:34
Средняя цена никеля в 2020 году составит $14-15 тысяч за тонну, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Эффект от объявления Индонезией "бана" на экспортные поставки никелевой руды с 1 января 2020 г. был практически отыгран. Тем не менее, мы видим потенциал для благоприятной ценовой конъюнктуры в... читать дальше
.03 января 2020 года 14:32
Эффективность соглашения ОПЕК+ с целью недопущения появления на рынке навеса предложения и снижения цен на нефть сомнительна, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. "С учетом постоянного перевыполнения планов эффективность соглашения ОПЕК+ с целью недопущения появления на рынке навеса... читать дальше
.03 января 2020 года 12:24
S&P500 в ходе предстоящей сессии скорректируется к 3200-3230 пунктам, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Техническая картина по S&P500 продолжает сигнализировать о перекупленности в моменте. Показатель RSI вновь повысился выше 70, что осложняет дальнейший подъем. Тем не менее, указывает... читать дальше
.03 января 2020 года 12:00
Единая европейская валюта в пятницу, 3 января, на утренних торгах опускается по отношению к доллару и пребывает немногим ниже отметки в 1,116, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". "Основное внимание участников торгов сегодня будет направлено на статистику в Германии и США, где появятся данные по... читать дальше
.31 декабря 2019 года 13:17
S&P500 в ходе предстоящей сессии будет торговаться в диапазоне 3205-3225 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
"Аппетит" к риску во вторник слабый, на многих мировых площадках сокращенный торговый день, обороты остаются низкими. "Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет торговаться в диапазоне 3205-3225 пунктов. Рост индекса с начала года составит примерно 28%, что станет лучшим результатом с... читать дальше
.31 декабря 2019 года 11:14
Нет оснований рассчитывать на фундаментально мотивированные движения ключевых валютных пар на этой неделе, по EUR/USD в краткосрочной перспективе допускается размеренная просадка курса, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах во... читать дальше
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