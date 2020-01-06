Средняя цена никеля в 2020 году составит $14-15 тысяч за тонну - Промсвязьбанк

Средняя цена никеля в 2020 году составит $14-15 тысяч за тонну, сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

"Эффект от объявления Индонезией "бана" на экспортные поставки никелевой руды с 1 января 2020 г. был практически отыгран. Тем не менее, мы видим потенциал для благоприятной ценовой конъюнктуры в 2020 году: экспорт из Индонезии составляет около 12% мирового предложения никеля, выпадение подобного объема скажется на увеличении дефицита; спрос на нержавеющую сталь со стороны китайских производителей, вероятно, будет оставаться относительно стабильным", - отмечают аналитики Промсвязьбанка.

Долгосрочные перспективы никеля в качестве источника металла для производства электромобилей и электрических батарей делают его одним из самых привлекательных металлов, считают специалисты.

Опасаться же, по мнению аналитиков банка, стоит роста биржевых запасов никеля, снижения цен на нержавеющую сталь в Китае, увеличения поставок ферроникеля.