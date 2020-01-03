Акции "РУСАЛа" остаются недооцененными относительно масштабов бизнеса и имеют потенциал роста - Промсвязьбанк

Доля "РУСАЛа" в капитале "Норникеля" остается фактором, который обеспечивает финансовую поддержу компании, но снижение цен на алюминий несет негативное воздействие на финрезультаты. Акции компании остаются недооцененными относительно масштабов бизнеса и имеют потенциал роста, чему может способствовать сокращение долговой нагрузки, считают аналитики Промсвязьбанка.

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