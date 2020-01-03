Эффективность соглашения ОПЕК+ сомнительна - Промсвязьбанк

Эффективность соглашения ОПЕК+ с целью недопущения появления на рынке навеса предложения и снижения цен на нефть сомнительна, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

"С учетом постоянного перевыполнения планов эффективность соглашения ОПЕК+ с целью недопущения появления на рынке навеса предложения и снижения цен на нефть сомнительна. На наш взгляд, выбранная стратегия странами ОПЕК – попытка вернуться в прошлое, когда картель занимался оперативными сильными сокращениями добычи. Однако то, что это рассчитано только до конца 1 кв. 2020 г., говорит скорее о неуверенности ОПЕК и Ко в ее эффективности", - отмечают аналитики Промсвязьбанка.