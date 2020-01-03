Единая европейская валюта опускается по отношению к доллару - ГК "ФИНАМ"

Единая европейская валюта в пятницу, 3 января, на утренних торгах опускается по отношению к доллару и пребывает немногим ниже отметки в 1,116, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ".

"Основное внимание участников торгов сегодня будет направлено на статистику в Германии и США, где появятся данные по рынку труда и инфляции, а также расходам на строительство и индексу деловой активности ISM в производственном секторе соответственно, - отмечает аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Анна Калмыкова, - Четверг стал неудачным для евро, а причиной была не слишком благоприятная статистика из Германии, еврозоны и Великобритании, где индексы деловой активности в промышленности, хотя и продемонстрировали в декабре повышение, но остались заметно ниже пороговой отметки в 50 пунктов".