Ключевые российские нефтегазовые компании смотрятся выгодно относительно аналогов с развитых и развивающихся рынков - Промсвязьбанк

Ключевые российские нефтегазовые компании смотрятся выгодно относительно аналогов с развитых и развивающихся рынков как на операционном, так и на финансовом уровнях, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

"Можно отметить и комфортную долговую нагрузку, высокую рентабельность, стабильный денежный поток, высокие дивиденды. Капзатраты сектора высокие, однако большая часть приходится на масштабную инвестпрограмму "Газпрома", направленную, в том числе на развитие ключевого проекта "Сила Сибири", - пишут в комментарии аналитики Промсвязьбанка. - 2019 год сложился неблагоприятно, с точки зрения долларовых цен на нефть и газ, однако компании смогли заработать на девальвации рубля и экономии на налогах за счет измененного демпфирующего механизма. Отдельно отметим сохраняющийся высокий уровень дивидендных выплат в отрасли. Основные риски отрасли сопряжены с возможным дальнейшим ухудшением ценовой конъюнктуры и изменениями в сфере налогообложения".