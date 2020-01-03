.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Ключевые российские нефтегазовые компании смотрятся выгодно относительно аналогов с развитых и развивающихся рынков - Промсвязьбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
03 января 2020 года 09:17

Ключевые российские нефтегазовые компании смотрятся выгодно относительно аналогов с развитых и развивающихся рынков - Промсвязьбанк

Ключевые российские нефтегазовые компании смотрятся выгодно относительно аналогов с развитых и развивающихся рынков как на операционном, так и на финансовом уровнях, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

"Можно отметить и комфортную долговую нагрузку, высокую рентабельность, стабильный денежный поток, высокие дивиденды. Капзатраты сектора высокие, однако большая часть приходится на масштабную инвестпрограмму "Газпрома", направленную, в том числе на развитие ключевого проекта "Сила Сибири", - пишут в комментарии аналитики Промсвязьбанка. - 2019 год сложился неблагоприятно, с точки зрения долларовых цен на нефть и газ, однако компании смогли заработать на девальвации рубля и экономии на налогах за счет измененного демпфирующего механизма. Отдельно отметим сохраняющийся высокий уровень дивидендных выплат в отрасли. Основные риски отрасли сопряжены с возможным дальнейшим ухудшением ценовой конъюнктуры и изменениями в сфере налогообложения".

Опубликовано: /ОАО "Промсвязьбанк"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Газпром


.
Лента аналитики
03 января 2020 года 14:32
Эффективность соглашения ОПЕК+ сомнительна - Промсвязьбанк
Эффективность соглашения ОПЕК+ с целью недопущения появления на рынке навеса предложения и снижения цен на нефть сомнительна, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. "С учетом постоянного перевыполнения планов эффективность соглашения ОПЕК+ с целью недопущения появления на рынке навеса...    читать дальше
.
03 января 2020 года 12:24
S&P500 скорректируется к 3200-3230 пунктам - ИК "Фридом Финанс"
S&P500 в ходе предстоящей сессии скорректируется к 3200-3230 пунктам, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Техническая картина по S&P500 продолжает сигнализировать о перекупленности в моменте. Показатель RSI вновь повысился выше 70, что осложняет дальнейший подъем. Тем не менее, указывает...    читать дальше
.
03 января 2020 года 12:00
Единая европейская валюта опускается по отношению к доллару - ГК "ФИНАМ"
Единая европейская валюта в пятницу, 3 января, на утренних торгах опускается по отношению к доллару и пребывает немногим ниже отметки в 1,116, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". "Основное внимание участников торгов сегодня будет направлено на статистику в Германии и США, где появятся данные по...    читать дальше
.
31 декабря 2019 года 13:17
S&P500 в ходе предстоящей сессии будет торговаться в диапазоне 3205-3225 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
"Аппетит" к риску во вторник слабый, на многих мировых площадках сокращенный торговый день, обороты остаются низкими. "Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет торговаться в диапазоне 3205-3225 пунктов. Рост индекса с начала года составит примерно 28%, что станет лучшим результатом с...    читать дальше
.
31 декабря 2019 года 11:14
EUR/USD: в краткосрочной перспективе допускается размеренная просадка курса - ГК "ФИНАМ"
Нет оснований рассчитывать на фундаментально мотивированные движения ключевых валютных пар на этой неделе, по EUR/USD в краткосрочной перспективе допускается размеренная просадка курса, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах во...    читать дальше
.
31 декабря 2019 года 09:48
Потенциал дальнейшего снижения индекса S&P 500 в краткосрочной перспективе сохраняется - ГК "ФИНАМ"
Индекс S&P 500 на дневном графике оттолкнулся от верхней линии полос Боллинджера, тогда как медленные стохастические линии длительное время находятся в зоне перекупленности. Учитывая это, в краткосрочной перспективе потенциал дальнейшего снижения индекса сохраняется, отмечает в своем комментарии...    читать дальше
.
30 декабря 2019 года 15:29
Инвесторы фиксируют прибыли уходящего года - ИК "Фридом Финанс"
Мировые фондовые площадки в предпоследний торговый день 2019 года торгуются неуверенно. Инвесторы фиксируют прибыли после достижения максимумов и готовятся к празднованию Нового года, отмечается в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Объемы торгов остаются низкими, отмечает...    читать дальше
.
30 декабря 2019 года 14:22
Отраслевая статистика позволяет нефтяным контрактам завершить год на оптимистичной ноте - "Нордеа банк"
Нефтяные котировки продолжают уверенно расти: в утренние часы фьючерсы на Brent торгуются в близи отметки $68,3/bbl, WTI - $61,8/bbl, говорится в обзоре "Нордеа Банка". В пятницу были опубликованы официальные данные от Минэнерго США по американскому нефтяному рынку, в соответствии с которыми...    читать дальше
.
30 декабря 2019 года 11:12
Рекомендация для акций компании Alexion Pharmaceuticals - "покупать" - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" считают, что в 2020 году у акций Alexion Pharmaceuticals есть все шансы наверстать свое неоправданное отставание от рынка и даже перегнать его по доходности. Выраженная фундаментальная недооцененность акций Alexion подкрепляет конструктивные ожидания по инструменту на...    читать дальше
.
30 декабря 2019 года 09:58
Продолжение плавного движения нефти в район $70 очень вероятно - Алор Брокер
Нефть вновь подрастает на общем оптимизме, прежде всего, в ожидании подписания "первой фазы" торговой сделки между США и Китаем. Последнюю неделю котировки "черного золота" торгуются вблизи верхней границы восходящего канала от начала октября. Однако серьезных попыток скорректироваться не видно,...    читать дальше
.
Страница 1 из 2
.
1
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.