S&P500 в ходе предстоящей сессии будет торговаться в диапазоне 3205-3225 пунктов - ИК "Фридом Финанс"

"Аппетит" к риску во вторник слабый, на многих мировых площадках сокращенный торговый день, обороты остаются низкими. "Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет торговаться в диапазоне 3205-3225 пунктов. Рост индекса с начала года составит примерно 28%, что станет лучшим результатом с 2013 года. Значимой макроэкономической статистики не запланировано. Техническая картина по S&P500 сигнализирует, что индекс избавляется от перекупленности. "Гэп" от 20 декабря сохраняется, что может создавать риск его заполнения в ближайшие дни до уровня 3205 пунктов. Показатель RSI отошел от значений перекупленности, что можно отнести к положительным моментам. Таким образом, при наличии позитивных драйверов вскоре рост может возобновиться", - пишет в своем комментарии аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов.