Инвесторы в 2020 году смогут заработать на росте финансовых активов и на улучшении ситуации с выплатой дивидендов - "Открытие Брокер"

Инвесторы, которые получают всё меньше мотивации для консервативных вложений, смогут в 2020 году заработать на росте финансовых активов, а также на улучшении ситуации с выплатой дивидендов компаниями, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Прошедший год оказался весьма успешным как для инвесторов, так и для брокеров, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Число индивидуальных инвестиционных счетов подобралось к отметке 1,5 млн, число физических инвесторов на "Московской Бирже" - до 3,5 млн. Рынок ответил полной взаимностью. Индекс Мосбиржи вырос с 2369,33 пункта до 3045,87 пункта, что является максимальным закрытием года. Рубль укрепился с 69,802 за доллар до 61,99, а также с 80,027 за евро до 69,47.

Одной из самых ярких историй года стали бумаги "Газпрома", которые поднялись с отметки 153,5 до 256,4. Всё это благодаря изменениям в дивидендной политике, которая стала более дружественной в отношении акционеров. Из историй второго эшелона, по мнению А. Кочеткова, стоит отметить акции АФК "Система", которые поднялись с 7,999 до 15,236 за акцию. Компания вполне успешно справилась с кризисом, возникшим из-за обязательств по выплатам в рамках иска "Роснефти" и "Башнефти". Как и бумаги "Газпрома", акции АФК "Система" остаются в рекомендациях на следующий год.

Бумаги ГМК "Норникель" стремительно росли в течение года, поднявшись с 13039 рублей до 19102. Всё это происходило на фоне того, что никель подорожал с $10645 за тонну до $14300, а палладий с $1197,5 до $1883,6 за тройскую унцию. Акционеры компании также смогли отстоять свои дивидендные выплаты.

"Конечно, историй на российском рынке было гораздо больше, но потребуется очень много времени, чтобы их все вспомнить. Поэтому немного посмотрим на то, как вели себя другие активы. Золото за год подорожало на 18,8% - почти до $1525 за тройскую унцию. Ещё год назад нефть Brent стоила $54,15, а уже в конце уходящего года стоила $68,44 за баррель Brent. Фондовые индексы по всему миру преимущественно улучшили свои позиции. Американский S&P 500 поднялся с 2506,85 и собирается закрыть год выше 3200 пунктов", - обращает внимание специалист компании.

Нельзя сказать, что мировая экономика была в эйфории роста, но условия для повышения деловой и потребительской активности сформировались, считает Андрей Кочетков. США и Китай перешли от торговой конфронтации в более конструктивное русло. Ведущие центральные банки мира активно снижали стоимость денег. Даже ФРС трижды снизила ставку по 25 базисных пункта. Однако очень немногие центральные банки сохранили реальную положительную доходность своих валют. Среди них остаётся российский ЦБ, который хотя и снизил ставку в совокупности на 150 базисных пункта, но всё же придерживается умеренно жёсткой денежной политики. "Тем не менее, усилия центральных банков вкупе с ослаблением рисков торговой войны должны будут повысить шансы мировой экономики на улучшение ситуации в 2020 году, а фондовые рынки отразят эти надежды в своих индексах, - полагает аналитик "Открытие Брокер" - Инвесторы, которые получают всё меньше мотивации для консервативных вложений, смогут заработать на росте финансовых активов, а также на улучшении ситуации с выплатой дивидендов компаниями".