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31 декабря 2019 года 11:14
EUR/USD: в краткосрочной перспективе допускается размеренная просадка курса - ГК "ФИНАМ"
Нет оснований рассчитывать на фундаментально мотивированные движения ключевых валютных пар на этой неделе, по EUR/USD в краткосрочной перспективе допускается размеренная просадка курса, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах во вторник, 31 декабря, колеблется чуть выше отметки 1,12. "На старте недели евро укрепился до 4,5-месячного максимума против доллара, побывав на отметке 1,122, на фоне предновогоднего оживления "аппетита" к риску на мировых биржевых площадках и соответственного снижения интереса к антирисковым вложениям на валютном рынке. Напомним, что в пятницу валютная пара EUR/USD зафиксировала мощнейшее однодневное ралли за 4 месяца, подскочив на 0,7%. Спекулятивная вылазка игроков по фиксации длинных позиций по доллару возымела столь масштабный эффект, по всей видимости, в условиях "тонкого" рынка в разгар праздничного сезона", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова. "У игроков на биржевых площадках сохраняется определённая доля эйфории вокруг урегулирования американо-китайского торгового конфликта. Благостный настрой инвестиционного сообщества по поводу заключения первой фазы пресловутой торговой сделки обусловил внушительное ралли рисковых активов в декабре, и в таких условиях локальная слабость доллара неудивительна, - пишет З. Саидова. - Стоит отметить, что в понедельник в китайских СМИ появились сообщения о планирующемся на этой неделе приезде вице-премьера Поднебесной Лю Хэ в Вашингтон для подписания первой фазы сделки с Штатами. В тот же день советник Белого дома по торговым вопросам Питер Наварро заявил, что первая фаза соглашения может быть подписана на следующей неделе, но предложил дождаться подтверждения от президента США Дональда Трампа или торгового представителя Роберта Лайтхайзера". По мнению специалиста, в условиях праздничных пониженных объёмов торгов на валютном рынке нет оснований рассчитывать на фундаментально мотивированные движения ключевых пар на этой неделе, и даже выходящие в пятницу "минутки" ФРС могут остаться без осязаемой реакции игроков. "С технической точки зрения, на часовом графике EUR/USD намечается формирование "округлой вершины", в рамках которой в краткосрочной перспективе допускается размеренная просадка курса", - указывает З. Саидова.
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