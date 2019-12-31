Потенциал дальнейшего снижения индекса S&P 500 в краткосрочной перспективе сохраняется - ГК "ФИНАМ"

Индекс S&P 500 на дневном графике оттолкнулся от верхней линии полос Боллинджера, тогда как медленные стохастические линии длительное время находятся в зоне перекупленности. Учитывая это, в краткосрочной перспективе потенциал дальнейшего снижения индекса сохраняется, отмечает в своем комментарии ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Наталия Аседова.