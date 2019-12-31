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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Потенциал дальнейшего снижения индекса S&P 500 в краткосрочной перспективе сохраняется - ГК "ФИНАМ"
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31 декабря 2019 года 09:48

Потенциал дальнейшего снижения индекса S&P 500 в краткосрочной перспективе сохраняется - ГК "ФИНАМ"

Индекс S&P 500 на дневном графике оттолкнулся от верхней линии полос Боллинджера, тогда как медленные стохастические линии длительное время находятся в зоне перекупленности. Учитывая это, в краткосрочной перспективе потенциал дальнейшего снижения индекса сохраняется, отмечает в своем комментарии ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Наталия Аседова.

Опубликовано: /ИК "ФИНАМ"/
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