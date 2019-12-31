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31 декабря 2019 года 09:08
Ожидается продолжение положительной динамики фондового рынка в 1 полугодии 2020 года - ИК "Фридом Финанс"
ИК "Фридом Финанс" ожидает продолжения положительной динамики фондового рынка в 1 полугодии 2020 года, сообщается в комментарии. Рынок за год прибавил 28% по индексу Мосбиржи (с учетом дивиденда 38%), что является рекордным достижением с 2009 года. Рост в значительной степени обусловлен положительной динамикой в США (индекс S&P вырос почти на 30%), однако, были и внутренние драйверы: улучшение макроэкономических показателей, увеличение дивидендов, укрепление рубля. "Мы ожидаем продолжения положительной динамики фондового рынка в 1 полугодии 2020 года, на фон тех же драйверов. Дополнительный импульс может придать рост цены на нефть. Ориентир по росту рынка на 2020 год - 3600 пунктов по индексу Мосбиржи", - указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.
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31 декабря 2019 года 13:17
S&P500 в ходе предстоящей сессии будет торговаться в диапазоне 3205-3225 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
"Аппетит" к риску во вторник слабый, на многих мировых площадках сокращенный торговый день, обороты остаются низкими. "Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет торговаться в диапазоне 3205-3225 пунктов. Рост индекса с начала года составит примерно 28%, что станет лучшим результатом с... читать дальше
.31 декабря 2019 года 11:14
Нет оснований рассчитывать на фундаментально мотивированные движения ключевых валютных пар на этой неделе, по EUR/USD в краткосрочной перспективе допускается размеренная просадка курса, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах во... читать дальше
.31 декабря 2019 года 09:48
Индекс S&P 500 на дневном графике оттолкнулся от верхней линии полос Боллинджера, тогда как медленные стохастические линии длительное время находятся в зоне перекупленности. Учитывая это, в краткосрочной перспективе потенциал дальнейшего снижения индекса сохраняется, отмечает в своем комментарии... читать дальше
.30 декабря 2019 года 15:29
Мировые фондовые площадки в предпоследний торговый день 2019 года торгуются неуверенно. Инвесторы фиксируют прибыли после достижения максимумов и готовятся к празднованию Нового года, отмечается в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Объемы торгов остаются низкими, отмечает... читать дальше
.30 декабря 2019 года 14:22
Отраслевая статистика позволяет нефтяным контрактам завершить год на оптимистичной ноте - "Нордеа банк"
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.30 декабря 2019 года 11:12
Аналитики ГК "ФИНАМ" считают, что в 2020 году у акций Alexion Pharmaceuticals есть все шансы наверстать свое неоправданное отставание от рынка и даже перегнать его по доходности. Выраженная фундаментальная недооцененность акций Alexion подкрепляет конструктивные ожидания по инструменту на... читать дальше
.30 декабря 2019 года 09:58
Нефть вновь подрастает на общем оптимизме, прежде всего, в ожидании подписания "первой фазы" торговой сделки между США и Китаем. Последнюю неделю котировки "черного золота" торгуются вблизи верхней границы восходящего канала от начала октября. Однако серьезных попыток скорректироваться не видно,... читать дальше
.30 декабря 2019 года 09:25
Американские фондовые индексы слабо изменились в пятницу, но остались вблизи рекордных уровней, обновив сессионные пики. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в понедельник. Нефть продолжает дорожать в понедельник. читать дальше
.27 декабря 2019 года 18:27
Цены на газ в 2020 г. останутся на низком уровне, о восстановлении до уровней 2018 года цен на газ пока речь не идет, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Перенасыщенность мирового газового рынка в связи с избыточной добычей на сланцах в США и бумом СПГ, а также отчасти более низкими ценами на... читать дальше
.27 декабря 2019 года 17:43
Стоит ожидать повышения спроса на медь в следующем году, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Улучшение рыночного сантимента снижает риски замедления мировой экономики и будет поддерживать спрос на металл. Добыча меди в Китае в условиях неблагоприятной ценовой конъюнктуры смогла выйти на... читать дальше
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