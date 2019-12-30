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30 декабря 2019 года 16:48
Текущая обстановка благоприятна для укрепления рубля в январе 2020 года - "Открытие Брокер"
Текущая обстановка благоприятна для укрепления российской валюты в первом месяце 2020 года, говорится в комментарии начальника отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаила Шульгина. Международные инвесторы сохраняют высокий спрос на рисковые активы, что будет оказывать давление на доллар. "Российская валюта может рассчитывать на фоновую поддержку со стороны цен на нефть и спроса на рублевый госдолг на сохраняющемся потенциале сокращения ключевой ставки Банка России. Профицит по счету текущих операций также благоприятствует росту рубля", - полагает эксперт. По мнению Михаила Шульгина, главным событием января будет промежуточная сделка США и Китая. "Это ключевой риск для потенциально возможного укрепления рубля, - подчеркивает эксперт "Открытие Брокер". - Как только рынку станут известны детали широко разрекламированной сделки, может последовать реализация старой биржевой истины "покупай на слухах - продавай на фактах". Подробности первой фазы соглашения могут запустить коррекцию в рисковых активах и оказать давление на российскую валюту".
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