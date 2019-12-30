Инвесторы фиксируют прибыли уходящего года - ИК "Фридом Финанс"

Мировые фондовые площадки в предпоследний торговый день 2019 года торгуются неуверенно. Инвесторы фиксируют прибыли после достижения максимумов и готовятся к празднованию Нового года, отмечается в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Объемы торгов остаются низкими, отмечает эксперт.

Азиатские фондовые индексы на этом фоне показывают смешанную динамику. Японский Nikkei в теряет около 0,8%. Гонконгский Hang Seng набирает 0,3%, шанхайский CSI 300 прибавляет почти 1,5%. Китайские площадки получили позитивный импульс благодаря ралли брокерских компаний, для которых смягчили регулирование. Европейские биржи на открытии опустились примерно на 0,3%.

"Спрос на безопасные активы слаб, отмечает Ален Сабитов. - Облигации теряют в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США находится у 1,90%. Золото торгуется в нуле, выше $1500 за унцию. Нефть марки Brent остается вблизи $68 за баррель. Таким образом, аппетит к риску сегодня также невысок. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии закрепится в диапазоне 3220-3250 пунктов".

Значимой макроэкономической статистики сегодня не запланировано, указывает аналитик ИК "Фридом Финанс". Техническая картина по S&P500 продолжает сигнлизировать о возможной перекупленности. Низкие праздничные объемы торгов не позволяют назвать рост последних дней здоровым. Гэп от 20 декабря сохраняется, что может создавать риск его заполнения в ближайшие дни. Показатель RSI остается на значениях, близких к уровням перекупленности, что осложняет дальнейший подъем. Вероятность коррекции или консолидации повышается.

"В условиях обновления фондовыми рынками максимумов и при наличии признаков технической перекупленности индекса S&P500 рекомендуем обратить внимание на ETF из золотодобывающих компаний GDX, обладающий защитными свойствами, - заключает эксперт ИК "Фридом Финанс". - Золото за последнюю неделю восстановилось выше $1500 за унцию, несмотря на рекордные значения фондовых индексов. Это может говорить о просыпающемся спросе на безопасные активы. Инвесторы занимают более осторожные позиции, так как позитивные ожидания от достижения договоренностей по первой фазе торговой сделки между Китаем и США в основном отыграны. Удорожание золота положительно сказывается на бизнесе золотодобытчиков, что приводит к росту GDX".