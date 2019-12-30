Сильное позитивное движение акций Tesla может продолжиться за счет высоких исторических мультипликаторов и моментума - ИК "Фридом Финанс"

Акции Tesla на текущий момент перекуплены, но сильное позитивное движение может продолжиться за счет высоких исторических мультипликаторов и моментума, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".

Tesla в очередной раз радует своих инвесторов высокой доходностью в декабре. Ее акции прибавили в цене более 30% и продолжают расти. В пятницу позитивным драйвером их обеспечили новости о включении Министерством промышленности Model 3 в список машин, покупка которых не облагается налогом. Более того, автомобили Tesla субсидируются правительством на сумму $3600.

Компания объявила о начале поставок 30 декабря. Также Tesla будет снижать стоимость производства в результате запуска шанхайской Gigafactory.

"Ожидаю, что это поможет увеличить операционную маржинальность на 5-6% в течение 2020 года. Чтобы дать более точный прогноз, нужно оценить результаты первого квартала 2020 года, - отмечает директор аналитического управления ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов. - На текущий же момент акции Tesla перекуплены. Однако их специфичный рост, скорее всего, связан с покрытием "шорт-позиций" на рынке, поскольку Tesla по долларовому значению лидировала в списке компаний, по которым открыты короткие позиции. Однако, по официальным данным, с 10 декабря "short interest" остается на уровне 20%. Считаю, что сейчас происходит "лаг" в обновлении данных, и по факту уровень акций, по которым открыты "шорт-позиции", ниже на 5-8%. В текущем состоянии рынка и котировок я бы не советовал начинающим инвесторам торговать акциям Tesla, но сильное позитивное движение может продолжиться за счет высоких исторических мультипликаторов и моментума".