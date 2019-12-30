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30 декабря 2019 года 11:12
Рекомендация для акций компании Alexion Pharmaceuticals - "покупать" - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" считают, что в 2020 году у акций Alexion Pharmaceuticals есть все шансы наверстать свое неоправданное отставание от рынка и даже перегнать его по доходности. Выраженная фундаментальная недооцененность акций Alexion подкрепляет конструктивные ожидания по инструменту на ближайший год, рекомендация для акций компании - "покупать". Акции Alexion Pharmaceuticals в 2019 году заметным образом отставали от американского фондового рынка в целом – принесли порядка 12,5% по сравнению с доходностью 28,4% по индексу S&P 500, при том что основные показатели квартальных отчетностей компании демонстрировали планомерное улучшение. "Мы считаем, что в 2020 году у Alexion есть все шансы наверстать свое неоправданное отставание от рынка и даже перегнать его по доходности благодаря дальнейшему улучшению показателей операционной деятельности и поступлению позитивных новостей с фронта научных разработок и клинических испытаний. Выраженная фундаментальная недооцененность акций Alexion подкрепляет наши конструктивные ожидания по инструменту на ближайший год. Мы присваиваем акциям Alexion Pharmaceuticals рекомендацию "покупать", - указывает ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" З. Саидова. Alexion Pharmaceuticals – американская биофармацевтическая компания, разрабатывающая и выпускающая препараты преимущественно от редких заболеваний, была основана в 1992 году. Рыночная капитализация Alexion Pharmaceuticals составляет $24,4 млрд, численность штата – 2656 сотрудников. Наиболее известным и успешно себя зарекомендовавшим препаратом компании является Soliris (eculizumab) для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии и атипичного гемолитико-уремического синдрома, выручка от этого наименования в третьем квартале составила 78% от общей величины продаж Alexion. Другие коммерциализированные препараты компании – Ultomiris, Strensiq и Kanuma.
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