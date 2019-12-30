Отсутствуют значимые события, способные заметно изменить конъюнктуру валютного рынка - "Нордеа банк"

Аналитики "Нордеа банка" считают, что в целом отсутствуют значимые события, способные заметно изменить конъюнктуру валютного рынка.

Российский валютный рынок, как и прочие мировые финансовые рынки, пребывает в состоянии предновогоднего затишья. Рубль завершает год вблизи отметок 62 в паре с долларом и 69,5 в паре с евро.

Внешний фон складывается для российской валюты умеренно позитивно. Индекс валют развивающихся стран в слабом "плюсе" (+0,2%). Поддержку оказывают комфортные цены на нефть, завершающие год выше отметки 68 долл./барр. В понедельник уплачивается налог на прибыль, что локально может выступать на стороне рубля. "В целом же на рынке отсутствуют значимые события, способные заметно изменить конъюнктуру валютного рынка", - отмечают аналитики "Нордеа банка".