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30 декабря 2019 года 10:26
Отсутствуют значимые события, способные заметно изменить конъюнктуру валютного рынка - "Нордеа банк"
Аналитики "Нордеа банка" считают, что в целом отсутствуют значимые события, способные заметно изменить конъюнктуру валютного рынка. Российский валютный рынок, как и прочие мировые финансовые рынки, пребывает в состоянии предновогоднего затишья. Рубль завершает год вблизи отметок 62 в паре с долларом и 69,5 в паре с евро. Внешний фон складывается для российской валюты умеренно позитивно. Индекс валют развивающихся стран в слабом "плюсе" (+0,2%). Поддержку оказывают комфортные цены на нефть, завершающие год выше отметки 68 долл./барр. В понедельник уплачивается налог на прибыль, что локально может выступать на стороне рубля. "В целом же на рынке отсутствуют значимые события, способные заметно изменить конъюнктуру валютного рынка", - отмечают аналитики "Нордеа банка".
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30 декабря 2019 года 15:29
Мировые фондовые площадки в предпоследний торговый день 2019 года торгуются неуверенно. Инвесторы фиксируют прибыли после достижения максимумов и готовятся к празднованию Нового года, отмечается в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Объемы торгов остаются низкими, отмечает... читать дальше
.30 декабря 2019 года 14:22
Отраслевая статистика позволяет нефтяным контрактам завершить год на оптимистичной ноте - "Нордеа банк"
Нефтяные котировки продолжают уверенно расти: в утренние часы фьючерсы на Brent торгуются в близи отметки $68,3/bbl, WTI - $61,8/bbl, говорится в обзоре "Нордеа Банка". В пятницу были опубликованы официальные данные от Минэнерго США по американскому нефтяному рынку, в соответствии с которыми... читать дальше
.30 декабря 2019 года 11:12
Аналитики ГК "ФИНАМ" считают, что в 2020 году у акций Alexion Pharmaceuticals есть все шансы наверстать свое неоправданное отставание от рынка и даже перегнать его по доходности. Выраженная фундаментальная недооцененность акций Alexion подкрепляет конструктивные ожидания по инструменту на... читать дальше
.30 декабря 2019 года 09:58
Нефть вновь подрастает на общем оптимизме, прежде всего, в ожидании подписания "первой фазы" торговой сделки между США и Китаем. Последнюю неделю котировки "черного золота" торгуются вблизи верхней границы восходящего канала от начала октября. Однако серьезных попыток скорректироваться не видно,... читать дальше
.30 декабря 2019 года 09:25
Американские фондовые индексы слабо изменились в пятницу, но остались вблизи рекордных уровней, обновив сессионные пики. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в понедельник. Нефть продолжает дорожать в понедельник. читать дальше
.27 декабря 2019 года 18:27
Цены на газ в 2020 г. останутся на низком уровне, о восстановлении до уровней 2018 года цен на газ пока речь не идет, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Перенасыщенность мирового газового рынка в связи с избыточной добычей на сланцах в США и бумом СПГ, а также отчасти более низкими ценами на... читать дальше
.27 декабря 2019 года 17:43
Стоит ожидать повышения спроса на медь в следующем году, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Улучшение рыночного сантимента снижает риски замедления мировой экономики и будет поддерживать спрос на металл. Добыча меди в Китае в условиях неблагоприятной ценовой конъюнктуры смогла выйти на... читать дальше
.27 декабря 2019 года 16:33
Коридор для Brent на предстоящую новогоднюю неделю – $66,20-68,20, сообщается в комментарии. Brent начала торги пятницы с "на уровне локального максимума – $66,93, затем актив торговался на уровне $68,20, констатируют в своем обзоре аналитики PremEx. Помимо общего новостного фона, API... читать дальше
.27 декабря 2019 года 16:15
Аналитики PremEx не ожидают резких потрясений в паре евро/доллар и на предстоящую неделю видят евро в коридоре $1,1070-1,1170, сообщается в комментарии. Оптимизм в американо-китайских отношениях коснулся и евро, ослабив доллар США практически по всем сегментам финансового рынка. Неделя... читать дальше
.27 декабря 2019 года 13:33
Спрос на казначейские облигации США на исходе десятилетия остается высоким, отмечается в комментарии начальника отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаила Шульгина. Минфин США завершил в четверг 2019 год успешным аукционом по размещению 7-летних нот. Казначейство предложило объем в... читать дальше
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