.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Ориентир - диапазон 3030-3060 пунктов по индексу Мосбиржи - ИК "Фридом Финанс"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
30 декабря 2019 года 09:46
Ориентир - диапазон 3030-3060 пунктов по индексу Мосбиржи - ИК "Фридом Финанс"
Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко ожидает боковую динамику на рынке акций, но, по его мнению, рынок может еще раз обновить максимум. Ориентир - диапазон 3030-3060 пунктов по индексу Мосбиржи. Важных корпоративных новостей в фокусе нет.
.
30 декабря 2019 года 15:29
Мировые фондовые площадки в предпоследний торговый день 2019 года торгуются неуверенно. Инвесторы фиксируют прибыли после достижения максимумов и готовятся к празднованию Нового года, отмечается в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Объемы торгов остаются низкими, отмечает... читать дальше
.30 декабря 2019 года 14:22
Отраслевая статистика позволяет нефтяным контрактам завершить год на оптимистичной ноте - "Нордеа банк"
Нефтяные котировки продолжают уверенно расти: в утренние часы фьючерсы на Brent торгуются в близи отметки $68,3/bbl, WTI - $61,8/bbl, говорится в обзоре "Нордеа Банка". В пятницу были опубликованы официальные данные от Минэнерго США по американскому нефтяному рынку, в соответствии с которыми... читать дальше
.30 декабря 2019 года 11:12
Аналитики ГК "ФИНАМ" считают, что в 2020 году у акций Alexion Pharmaceuticals есть все шансы наверстать свое неоправданное отставание от рынка и даже перегнать его по доходности. Выраженная фундаментальная недооцененность акций Alexion подкрепляет конструктивные ожидания по инструменту на... читать дальше
.30 декабря 2019 года 09:58
Нефть вновь подрастает на общем оптимизме, прежде всего, в ожидании подписания "первой фазы" торговой сделки между США и Китаем. Последнюю неделю котировки "черного золота" торгуются вблизи верхней границы восходящего канала от начала октября. Однако серьезных попыток скорректироваться не видно,... читать дальше
.30 декабря 2019 года 09:25
Американские фондовые индексы слабо изменились в пятницу, но остались вблизи рекордных уровней, обновив сессионные пики. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в понедельник. Нефть продолжает дорожать в понедельник. читать дальше
.27 декабря 2019 года 18:27
Цены на газ в 2020 г. останутся на низком уровне, о восстановлении до уровней 2018 года цен на газ пока речь не идет, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Перенасыщенность мирового газового рынка в связи с избыточной добычей на сланцах в США и бумом СПГ, а также отчасти более низкими ценами на... читать дальше
.27 декабря 2019 года 17:43
Стоит ожидать повышения спроса на медь в следующем году, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Улучшение рыночного сантимента снижает риски замедления мировой экономики и будет поддерживать спрос на металл. Добыча меди в Китае в условиях неблагоприятной ценовой конъюнктуры смогла выйти на... читать дальше
.27 декабря 2019 года 16:33
Коридор для Brent на предстоящую новогоднюю неделю – $66,20-68,20, сообщается в комментарии. Brent начала торги пятницы с "на уровне локального максимума – $66,93, затем актив торговался на уровне $68,20, констатируют в своем обзоре аналитики PremEx. Помимо общего новостного фона, API... читать дальше
.27 декабря 2019 года 16:15
Аналитики PremEx не ожидают резких потрясений в паре евро/доллар и на предстоящую неделю видят евро в коридоре $1,1070-1,1170, сообщается в комментарии. Оптимизм в американо-китайских отношениях коснулся и евро, ослабив доллар США практически по всем сегментам финансового рынка. Неделя... читать дальше
.27 декабря 2019 года 13:33
Спрос на казначейские облигации США на исходе десятилетия остается высоким, отмечается в комментарии начальника отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаила Шульгина. Минфин США завершил в четверг 2019 год успешным аукционом по размещению 7-летних нот. Казначейство предложило объем в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.