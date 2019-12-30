Ориентир - диапазон 3030-3060 пунктов по индексу Мосбиржи - ИК "Фридом Финанс"

Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко ожидает боковую динамику на рынке акций, но, по его мнению, рынок может еще раз обновить максимум. Ориентир - диапазон 3030-3060 пунктов по индексу Мосбиржи. Важных корпоративных новостей в фокусе нет.