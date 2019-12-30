Продолжение плавного движения нефти в район $70 очень вероятно - Алор Брокер

Нефть вновь подрастает на общем оптимизме, прежде всего, в ожидании подписания "первой фазы" торговой сделки между США и Китаем. Последнюю неделю котировки "черного золота" торгуются вблизи верхней границы восходящего канала от начала октября. Однако серьезных попыток скорректироваться не видно, поэтому продолжение плавного движения нефти в район 70 долларов за баррель очень вероятно, считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.