Цены на газ в 2020 г. останутся на низком уровне - Промсвязьбанк

Цены на газ в 2020 г. останутся на низком уровне, о восстановлении до уровней 2018 года цен на газ пока речь не идет, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

Перенасыщенность мирового газового рынка в связи с избыточной добычей на сланцах в США и бумом СПГ, а также отчасти более низкими ценами на нефть, спровоцировали падение цен на газ во всех регионах начиная с этого года. Под конец текущего года ценовая динамика несколько улучшилась ввиду близости зимнего периода и надежды на холодную зиму, а также до недавнего времени в связи с непонятной ситуацией с поставками российского газа через Украину (заканчивался транзитный договор между Нафтогазом и Газпромом).

"Тем не менее, среднегодовые цены и на природный газ, и на СПГ в 2 раза дешевле, чем в 2018 г., - указывают аналитики Промсвязьбанка - В течение года цены на газ в Европе опускались и до минимумов с 2016 года, аналогичную динамику показывал и спотовый бенчмарк для поставок СПГ на азиатские рынки. С учетом плана продолжения добычи на сланцах в США и ввода новых мощностей СПГ (в 2020 году ожидается завершение строительства заводов суммарной мощностью 15 млн т, из которых 10,5 млн т - это расширение американских заводов) рынок будет оставаться профицитным по предложению и в следующем году. Соответственно, о восстановлении до уровней 2018 года цен на газ пока речь не идет".