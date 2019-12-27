Инерционный рост фондовых индексов может продолжиться, но риски коррекции растут - ИК "Велес Капитал"

Инерционный рост фондовых индексов может продолжиться, но риски коррекции растут, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

Российский фондовый рынок в декабре, после слабого начала месяца, "воспрянул духом" и завершает год покорением максимумов, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Рублевый индекс Мосбиржи (по состоянию на 27 декабря) с начала месяца вырос примерно на 4%, добравшись до исторического максимума в 3048 пунктов. Долларовый РТС подскочил почти на 8%, достигнув пика с марта 2013 года на отметке 1552 пункта.

"С технической точки зрения, рублевый и долларовый индексы завершают декабрь в зонах среднесрочной перекупленности, что само по себе указывает на риски коррекционного снижения. Кроме того, по индексу Мосбиржи сохраняется особенно сильная "медвежья" дивергенция с RSI на недельном графике по отношению к июльскому пику. Однозначных сигналов на закрытие "длинных" позиций пока не поступает, поэтому инвесторам стоит и дальше следовать за трендом. Однако, в том числе среднесрочным "быкам", стоит помнить об опасности фиксации прибыли, сигналом в пользу чего стало бы закрепление индикаторов Мосбиржи и РТС ниже 2975 и 1490 пунктов соответственно. При коррекционном сценарии целями падения индексов могут стать средние полосы Боллинджера недельных графиков (2845 и 1400 пунктов соответственно)", - указывает аналитик ИК "Велес Капитал".