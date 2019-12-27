Коридор для Brent на предстоящую новогоднюю неделю – $66,20-68,20- PremEx

Коридор для Brent на предстоящую новогоднюю неделю – $66,20-68,20, сообщается в комментарии.

Brent начала торги пятницы с "на уровне локального максимума – $66,93, затем актив торговался на уровне $68,20, констатируют в своем обзоре аналитики PremEx.

Помимо общего новостного фона, API сообщило о резком снижении запасов на 7,9 млн барр. при прогнозе снижения на 1,8 млн барр.

"В фокусе рынка сегодняшние данные о запасах, и мы ожидаем возможного продолжения ралли данного актива до уровня $68,50, а коридор на предстоящую новогоднюю неделю – $66,20-68,20", - отмечают специалисты PremEx.