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27 декабря 2019 года 16:33
Коридор для Brent на предстоящую новогоднюю неделю – $66,20-68,20- PremEx
Коридор для Brent на предстоящую новогоднюю неделю – $66,20-68,20, сообщается в комментарии. Brent начала торги пятницы с "на уровне локального максимума – $66,93, затем актив торговался на уровне $68,20, констатируют в своем обзоре аналитики PremEx. Помимо общего новостного фона, API сообщило о резком снижении запасов на 7,9 млн барр. при прогнозе снижения на 1,8 млн барр. "В фокусе рынка сегодняшние данные о запасах, и мы ожидаем возможного продолжения ралли данного актива до уровня $68,50, а коридор на предстоящую новогоднюю неделю – $66,20-68,20", - отмечают специалисты PremEx.
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27 декабря 2019 года 18:27
Цены на газ в 2020 г. останутся на низком уровне, о восстановлении до уровней 2018 года цен на газ пока речь не идет, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Перенасыщенность мирового газового рынка в связи с избыточной добычей на сланцах в США и бумом СПГ, а также отчасти более низкими ценами на... читать дальше
.27 декабря 2019 года 17:43
Стоит ожидать повышения спроса на медь в следующем году, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Улучшение рыночного сантимента снижает риски замедления мировой экономики и будет поддерживать спрос на металл. Добыча меди в Китае в условиях неблагоприятной ценовой конъюнктуры смогла выйти на... читать дальше
.27 декабря 2019 года 16:15
Аналитики PremEx не ожидают резких потрясений в паре евро/доллар и на предстоящую неделю видят евро в коридоре $1,1070-1,1170, сообщается в комментарии. Оптимизм в американо-китайских отношениях коснулся и евро, ослабив доллар США практически по всем сегментам финансового рынка. Неделя... читать дальше
.27 декабря 2019 года 13:33
Спрос на казначейские облигации США на исходе десятилетия остается высоким, отмечается в комментарии начальника отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаила Шульгина. Минфин США завершил в четверг 2019 год успешным аукционом по размещению 7-летних нот. Казначейство предложило объем в... читать дальше
.27 декабря 2019 года 12:57
Валюты сырьевых экономик, такие как австралийский доллар (AUD), не получают поддержки со стороны экспансивной фискальной политики, отрицательный баланс предложения и спроса для некоторых из них станет дополнительным препятствием в 2020 году, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперты банка... читать дальше
.27 декабря 2019 года 11:40
Возможно умеренное ослабление евро в паре с долларом на горизонте трех месяцев до 1,09 - "Нордеа банк"
Обновленный прогноз "Нордеа банка" по паре евро/доллар предполагает умеренное ослабление европейской валюты на горизонте трех месяцев до 1,09 в условиях того, что экономическая активность в Европе остается ослабленной, в то время как динамика американской экономики по-прежнему является устойчивой.... читать дальше
.27 декабря 2019 года 10:44
Цены на нефть в 2020 г. будут относительно стабильны на уровне 60-65 долл./барр., отмечается в обзоре Промсвязьбанка. Циклическое замедление темпов роста мировой экономики обусловит пониженный спрос на нефть. А продолжение роста добычи сланцевиками США сформирует избыток предложения на рынке, что... читать дальше
.27 декабря 2019 года 09:47
Американские фондовые индексы достигли новых пиков в четверг. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются на торгах в пятницу. Нефть продолжает дорожать в пятницу. читать дальше
.26 декабря 2019 года 18:21
Золото в 2020 году не утратит своей привлекательности, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Политическая напряженность, опасения рецессии и снижение процентных ставок ключевыми ЦБ вернули цены на золото к максимальным с 2013 года уровням. "По нашему мнению, и в 2020г. золото не утратит своей... читать дальше
.26 декабря 2019 года 17:02
Улучшение циклического фона станет поддержкой для более доходных валют развивающихся экономик в 2020 году, отмечается в комментарии Julius Baer. Низкие процентные ставки в развитых экономиках являются еще одним фактором, который способствует благоприятному прогнозу для высокодоходных валют... читать дальше
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