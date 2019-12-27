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27 декабря 2019 года 15:42
Raiffeisenbank снизил рекомендацию для ADR МТС до "держать", но повысил оценку на 27%
(добавлен текст после 2-го абзаца) Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с $9 до $11,4 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина. Между тем рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". По мнению эксперта, после роста на 30% в течение 2019 года стоимость бумаг МТС практически достигла справедливого уровня. "Мы полагаем, что размер свободного денежного потока в 2020-2021 годах вряд ли позволит компании выплачивать дивиденды сверх базового уровня в 28 рублей на акцию. Новая стратегия оператора подразумевает трансформацию из телекоммуникационного оператора в цифровую экосистему, однако наличие крупных конкурентов в лице банков и интернет-компаний создает риски для успешной реализации такой стратегии", - пишет Либин. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR МТС, основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет $10,68 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $10,24 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: МТС
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