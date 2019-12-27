Raiffeisenbank снизил рекомендацию для ADR МТС до "держать", но повысил оценку на 27%

Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с $9 до $11,4 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина.

Между тем рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".