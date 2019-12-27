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27 декабря 2019 года 14:32
Основные фондовые индексы РФ в пятницу показывают умеренный рост - ИК "Русс Инвест"
Основные фондовые индексы к середине торговой сессии пятницы показывают умеренный рост, говорится в комментарии начальника аналитического отдела ИК "Русс Инвест" Дмитрия Беденкова. Так, рублевый Индекс Мосбиржи растет на 0,5%, а долларовый Индекс РТС прибавляет почти 1,0%. Торговая активность несколько выросла по сравнению с днем накануне. "Индекс Мосбиржи вновь сегодня обновил исторический максимум, достигнув 3046 пунктов. - комментирует Дмитрий Беденков. - Среди акций, входящих в расчет Индекса Мосбиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить акции Интер РАО, которые прибавляют в цене почти 1,69%. Акции МТС прибавляют в цене 1,2%, а бумаги ММК подрастают на 1,3%. Котировки компаний поддерживает информация о приближении дат дивидендных отсечек. Акции МТС последний день торгуются с дивидендами 8 января, а бумаги ММК - 13 января. По текущим рыночным ценам акций дивидендная доходность промежуточных выплат составляет около 4%". Технический отскок вверх демонстрируют расписки X5 Retail Group., котировки которых прибавляют сегодня около 1%. Накануне бумаги потеряли в цене около 0,8%, напоминает эксперт ИК. Дивидендная история оказывает поддержку и менее ликвидным акциям. Так, за последний месяц акции МРСК Центра и Приволжья выросли в цене на 8%, МРСК Волги - на 6%, а бумаги МРСК Сибири прибавили в цене почти 60%. Начали закрывать дивидендный гэп бумаги ЛУКОЙЛа, который на фоне поддержки со стороны цен на нефть растут сегодня в цене на 1,0%. Акции Полюса и Polymetal подрастают в цене на 0,4% и 0,7% на фоне уверенного роста цен на золото, которые превысили 1510 долл. за тр. унцию. Под давлением находятся акции Татнефти, которые теряют 2,0% по обыкновенным и 1,5% по привилегированным акциям. Котировки акций Магнита снижаются на 0,6%. Акции ЛСР теряют в цене 0,5%. Котировки обыкновенных акций НОВАТЭК и Ростелекома проседают на 0,2%.
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27 декабря 2019 года 18:27
Цены на газ в 2020 г. останутся на низком уровне, о восстановлении до уровней 2018 года цен на газ пока речь не идет, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Перенасыщенность мирового газового рынка в связи с избыточной добычей на сланцах в США и бумом СПГ, а также отчасти более низкими ценами на... читать дальше
.27 декабря 2019 года 17:43
Стоит ожидать повышения спроса на медь в следующем году, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Улучшение рыночного сантимента снижает риски замедления мировой экономики и будет поддерживать спрос на металл. Добыча меди в Китае в условиях неблагоприятной ценовой конъюнктуры смогла выйти на... читать дальше
.27 декабря 2019 года 16:33
Коридор для Brent на предстоящую новогоднюю неделю – $66,20-68,20, сообщается в комментарии. Brent начала торги пятницы с "на уровне локального максимума – $66,93, затем актив торговался на уровне $68,20, констатируют в своем обзоре аналитики PremEx. Помимо общего новостного фона, API... читать дальше
.27 декабря 2019 года 16:15
Аналитики PremEx не ожидают резких потрясений в паре евро/доллар и на предстоящую неделю видят евро в коридоре $1,1070-1,1170, сообщается в комментарии. Оптимизм в американо-китайских отношениях коснулся и евро, ослабив доллар США практически по всем сегментам финансового рынка. Неделя... читать дальше
.27 декабря 2019 года 13:33
Спрос на казначейские облигации США на исходе десятилетия остается высоким, отмечается в комментарии начальника отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаила Шульгина. Минфин США завершил в четверг 2019 год успешным аукционом по размещению 7-летних нот. Казначейство предложило объем в... читать дальше
.27 декабря 2019 года 12:57
Валюты сырьевых экономик, такие как австралийский доллар (AUD), не получают поддержки со стороны экспансивной фискальной политики, отрицательный баланс предложения и спроса для некоторых из них станет дополнительным препятствием в 2020 году, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперты банка... читать дальше
.27 декабря 2019 года 11:40
Возможно умеренное ослабление евро в паре с долларом на горизонте трех месяцев до 1,09 - "Нордеа банк"
Обновленный прогноз "Нордеа банка" по паре евро/доллар предполагает умеренное ослабление европейской валюты на горизонте трех месяцев до 1,09 в условиях того, что экономическая активность в Европе остается ослабленной, в то время как динамика американской экономики по-прежнему является устойчивой.... читать дальше
.27 декабря 2019 года 10:44
Цены на нефть в 2020 г. будут относительно стабильны на уровне 60-65 долл./барр., отмечается в обзоре Промсвязьбанка. Циклическое замедление темпов роста мировой экономики обусловит пониженный спрос на нефть. А продолжение роста добычи сланцевиками США сформирует избыток предложения на рынке, что... читать дальше
.27 декабря 2019 года 09:47
Американские фондовые индексы достигли новых пиков в четверг. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются на торгах в пятницу. Нефть продолжает дорожать в пятницу. читать дальше
.26 декабря 2019 года 18:21
Золото в 2020 году не утратит своей привлекательности, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Политическая напряженность, опасения рецессии и снижение процентных ставок ключевыми ЦБ вернули цены на золото к максимальным с 2013 года уровням. "По нашему мнению, и в 2020г. золото не утратит своей... читать дальше
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