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27 декабря 2019 года 13:33
Спрос на казначейские облигации США на исходе десятилетия остается высоким - "Открытие Брокер"
Спрос на казначейские облигации США на исходе десятилетия остается высоким, отмечается в комментарии начальника отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаила Шульгина. Минфин США завершил в четверг 2019 год успешным аукционом по размещению 7-летних нот. Казначейство предложило объем в $32 млрд. Торги завершились доходностью 1,835% по сравнению с 1,844% на старте. Коэффициент превышения спроса над предложением 2,47 - самый высокий с сентября. Indirect bidders (отражают иностранный спрос) купили 59,4% предложения, что меньше ноябрьского значения (69,6%) и среднего показателя (60,2%). "Казначейство США в 2019 году реализовало среди инвесторов ноты и облигации сроком погашения от 2-х до 30 лет на общую сумму $2,55 трлн, что больше, чем $2,4 трлн, размещенные в предыдущем году и на 26% превышает показатель 2017 года, когда Дональд Трамп и Конгресс согласовали снижение корпоративных налогов. - отмечает Михаил Шульгин. - В последние годы спрос на аукционах американского Минфина остается высоким. Спрос стабильно превышает предложение более чем в 2 раза. Причем это наблюдается и при рекордных максимумах доходности, как в 2018 г., и при рекордных минимумах доходности, как в 2019 г.". Минфин США, вероятно, увеличит предложение облигаций в ближайшие годы, поскольку, как прогнозирует управление Конгресса США по бюджету, дефицит бюджета в наступающем десятилетии превысит $1 трлн, полагает эксперт "Открытие Брокер". Несмотря на рост количества и объемов аукционов, ожидается высокий спрос со стороны покупателей, которые нуждаются в долгосрочной положительной доходности. По мнению эксперта, это выглядит логично, по крайней мере, в ближайшее время, поскольку реальная доходность государственных облигаций большинства развитых стран находится в отрицательной или околонулевой зоне. При этом на фоне ралли американского фондового рынка, который не устает обновлять рекордные максимумы на ожиданиях подписания в январе торговой сделки, удивительно широко смотрится диапазон краткосрочных прогнозов по доходности "трежерис". Так, на конец 1 квартала 2020 г. диапазон прогнозов по доходности 10-летних облигаций составляет 1,25% - 2,25%. Самую низкую доходность прогнозирует UBS, а самую высокую - Julius Baer. "Закрытие выше 1,95% склоняет чашу весов в пользу "медведей" рынка облигаций, падение ниже 1,75% - технически указывает на правоту "быков". В предыдущих аналитических заметках мы указывали: обновление рекордных минимумов по доходности 10-летних облигаций без возникновения рецессии либо существенного ухудшения ситуации в мировой экономике практически невозможно, тем более на коротком квартальном горизонте. Мы не разделяем ожидания падения доходности ниже минимумов июля 2016 года. Краткосрочное движение немного выше 2% выглядит более вероятно, по крайней мере, пока не станут известны точные детали промежуточного соглашения между США и Китаем". - резюмирует Михаил Шульгин.
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