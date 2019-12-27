Ускорение темпов роста в 2020 году недостаточно для поддержки валют сырьевых стран - Julius Baer

Валюты сырьевых экономик, такие как австралийский доллар (AUD), не получают поддержки со стороны экспансивной фискальной политики, отрицательный баланс предложения и спроса для некоторых из них станет дополнительным препятствием в 2020 году, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперты банка ожидают, что валюты сырьевых стран в среднем не смогут обеспечить себе укрепление по отношению к доллару США, однако здесь есть некоторые важные детали.

"Мы ожидаем ослабления AUD и новозеландского доллара (NZD), однако другие валюты сырьевых стран, такие как норвежская крона (NOK) и канадский доллар (CAD), могут рассчитывать на довольно жесткие действия центробанков. В США денежно-кредитная политика останется без изменений в 2020 году после трех последовательных снижений ключевой ставки во второй половине 2019 года. Средняя краткосрочная ставка в США будет на 50-60 б.п. ниже в 2020 году, чем в 2019 году, в то время как краткосрочные ставки останутся высокими и не будут меняться в Норвегии и Канаде". - отмечают эксперты Julius Baer.

Также аналитики банка не видят большой определенности по перспективе курса доллара США в отношении к "валютам-убежищам", таким как японская йена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Президентские выборы в США в ноябре 2020 году будут постоянным источником неопределенности, а соперничество между США и Китаем и его экономические последствия будут поддерживать неопределенность в сфере геополитики. Это, по мнению аналитиков, должно поддерживать высокий спрос на надежные валюты.

"Кроме того, как швейцарский франк, так и японская иена, как правило, имеют близкую динамику и двигаются в том же направлении, что и европейские валюты, при этом меньше склонны повторять динамику валют сырьевых стран, что будет поддерживать их курс в отношении доллара США в 2020 году, - отмечают специалисты Julius Baer. - Отрицательные краткосрочные ставки продолжат оказывать давление на доходность "валют-убежищ", как это было и в 2019 году. В то время как доллар США потерял около 0,5% по отношению к CHF и JPY вместе взятым, преимущество в процентных ставках для американского доллара пока что сменило эту небольшую потерю на выгоду в 2,3%".