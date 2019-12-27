Возможно умеренное ослабление евро в паре с долларом на горизонте трех месяцев до 1,09 - "Нордеа банк"

Обновленный прогноз "Нордеа банка" по паре евро/доллар предполагает умеренное ослабление европейской валюты на горизонте трех месяцев до 1,09 в условиях того, что экономическая активность в Европе остается ослабленной, в то время как динамика американской экономики по-прежнему является устойчивой. Тем не менее, на фоне вероятного восстановления роста мировой экономики в 2020 году спрос на защитные активы может снизиться, что способно оказать определенное давление на доллар США. Как следствие, отмечают аналитики "Нордеа банка", во второй половине года евро может попытаться восстановить часть позиций в паре с "американцем" и вернуться к уровням 1,15 к концу 2020 года.