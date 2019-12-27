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27 декабря 2019 года 11:40
Возможно умеренное ослабление евро в паре с долларом на горизонте трех месяцев до 1,09 - "Нордеа банк"
Обновленный прогноз "Нордеа банка" по паре евро/доллар предполагает умеренное ослабление европейской валюты на горизонте трех месяцев до 1,09 в условиях того, что экономическая активность в Европе остается ослабленной, в то время как динамика американской экономики по-прежнему является устойчивой. Тем не менее, на фоне вероятного восстановления роста мировой экономики в 2020 году спрос на защитные активы может снизиться, что способно оказать определенное давление на доллар США. Как следствие, отмечают аналитики "Нордеа банка", во второй половине года евро может попытаться восстановить часть позиций в паре с "американцем" и вернуться к уровням 1,15 к концу 2020 года.
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27 декабря 2019 года 13:33
Спрос на казначейские облигации США на исходе десятилетия остается высоким, отмечается в комментарии начальника отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаила Шульгина. Минфин США завершил в четверг 2019 год успешным аукционом по размещению 7-летних нот. Казначейство предложило объем в... читать дальше
.27 декабря 2019 года 12:57
Валюты сырьевых экономик, такие как австралийский доллар (AUD), не получают поддержки со стороны экспансивной фискальной политики, отрицательный баланс предложения и спроса для некоторых из них станет дополнительным препятствием в 2020 году, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперты банка... читать дальше
.27 декабря 2019 года 10:44
Цены на нефть в 2020 г. будут относительно стабильны на уровне 60-65 долл./барр., отмечается в обзоре Промсвязьбанка. Циклическое замедление темпов роста мировой экономики обусловит пониженный спрос на нефть. А продолжение роста добычи сланцевиками США сформирует избыток предложения на рынке, что... читать дальше
.27 декабря 2019 года 09:47
Американские фондовые индексы достигли новых пиков в четверг. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются на торгах в пятницу. Нефть продолжает дорожать в пятницу. читать дальше
.26 декабря 2019 года 18:21
Золото в 2020 году не утратит своей привлекательности, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Политическая напряженность, опасения рецессии и снижение процентных ставок ключевыми ЦБ вернули цены на золото к максимальным с 2013 года уровням. "По нашему мнению, и в 2020г. золото не утратит своей... читать дальше
.26 декабря 2019 года 17:02
Улучшение циклического фона станет поддержкой для более доходных валют развивающихся экономик в 2020 году, отмечается в комментарии Julius Baer. Низкие процентные ставки в развитых экономиках являются еще одним фактором, который способствует благоприятному прогнозу для высокодоходных валют... читать дальше
.26 декабря 2019 года 16:19
2020 год не станет годом фунта стерлингов, однако подарит оптимизм на долгосрочную перспективу - Julius Baer
Перед выборами в Великобритании 12 декабря курс фунта стерлингов значительно укрепился, отмечается в комментарии Julius Baer. Рынки учли сценарий получения Консервативной партией большинства в парламенте, что позволит премьер-министру страны Борису Джонсону обеспечить упорядоченный выход из... читать дальше
.26 декабря 2019 года 15:32
Ослабление китайского юаня в 2020 году замедлится; в то время как осторожная политика денежно-кредитного стимулирования для поддержки роста ВВП останется негативным фактором для юаня, действие других факторов давления в следующем году ослабнет, отмечается в комментарии Julius Baer. "Мы ожидаем... читать дальше
.26 декабря 2019 года 14:53
Дружественный циклический фон в 2020 году бросит вызов структурным поддерживающим факторам для доллара США (USD), которые действовали в конце этого десятилетия, говорится в обзоре Julius Baer. Опережающие прибыльность и выручка американских компаний по сравнению с корпоративным сектором в... читать дальше
.26 декабря 2019 года 13:12
S&P500 будет торговаться в диапазоне 3220-3230 пунктов, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Торги на ведущих фондовых площадках характеризуются слабой активностью из-за праздников в Европе и США. Часть бирж по-прежнему закрыта. Конец года не обещает сюрпризов, отмечает аналитик Ален... читать дальше
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