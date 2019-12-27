.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынок акций привлекательнее облигаций - Промсвязьбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
27 декабря 2019 года 12:10
Рынок акций привлекательнее облигаций - Промсвязьбанк
Российский фондовый рынок по-прежнему выглядит дешево относительно своих же оценок в прошлом, что при отсутствии избыточной премии за риск указывает на его фундаментальную недооцененность, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Недооценка, в свою очередь, обусловлена низкими темпами роста прибыльности компаний и превалированием в структуре индекса МосБиржи циклических компаний. В 2019г. рост рынка был достигнут за счет улучшения финансовых показателей, которые могут замедлиться, что обусловит возвращение оценок к средним уровням. "Таким образом, исходя из наших прогнозов динамики валютного курса и вероятного снижения EPS в 2020г. видим потенциал для роста мультипликатора P/E к 6,5x. При этом сравнительный мультипликатор EV/EBITDA по отраслевым индексам российского рынка за исключением финансов и транспорта, вероятно, приблизится к своим максимальным за пять лет уровням", - отмечают аналитики банка. Сравнивая дивидендную доходность и доходность облигаций различной длины, эксперты Промсвязьбанка пришли к выводу, что рынок акций в текущих условиях является более привлекательным инструментом для инвесторов. "Так, на конец 3 кв. ожидаемая дивидендная доходность индекса МосБиржи, согласно консенсусу Bloomberg, составляет около 6,38%, что на 63 б.п. превышает доходность 2-х летних ОФЗ, - указывают специалисты банка. - Учитывая наши ожидания по снижению доходности ОФЗ и восстановление див. доходности в район 7% годовых, спрэд будет расширяться. Также отметим существенное снижение уровня инфляции с 2017г., которое позволяет получать более высокий чистый процентный доход. За 2019 год показатель доходности прибыли (Earnings Yield) российского рынка по индексу МосБиржи снизился и остается вблизи средних значений".
.
Компании упоминаемые в новости: Газпром, Татнефть, Норильский Никель ГМК
.
27 декабря 2019 года 13:33
Спрос на казначейские облигации США на исходе десятилетия остается высоким, отмечается в комментарии начальника отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаила Шульгина. Минфин США завершил в четверг 2019 год успешным аукционом по размещению 7-летних нот. Казначейство предложило объем в... читать дальше
.27 декабря 2019 года 12:57
Валюты сырьевых экономик, такие как австралийский доллар (AUD), не получают поддержки со стороны экспансивной фискальной политики, отрицательный баланс предложения и спроса для некоторых из них станет дополнительным препятствием в 2020 году, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперты банка... читать дальше
.27 декабря 2019 года 11:40
Возможно умеренное ослабление евро в паре с долларом на горизонте трех месяцев до 1,09 - "Нордеа банк"
Обновленный прогноз "Нордеа банка" по паре евро/доллар предполагает умеренное ослабление европейской валюты на горизонте трех месяцев до 1,09 в условиях того, что экономическая активность в Европе остается ослабленной, в то время как динамика американской экономики по-прежнему является устойчивой.... читать дальше
.27 декабря 2019 года 10:44
Цены на нефть в 2020 г. будут относительно стабильны на уровне 60-65 долл./барр., отмечается в обзоре Промсвязьбанка. Циклическое замедление темпов роста мировой экономики обусловит пониженный спрос на нефть. А продолжение роста добычи сланцевиками США сформирует избыток предложения на рынке, что... читать дальше
.27 декабря 2019 года 09:47
Американские фондовые индексы достигли новых пиков в четверг. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются на торгах в пятницу. Нефть продолжает дорожать в пятницу. читать дальше
.26 декабря 2019 года 18:21
Золото в 2020 году не утратит своей привлекательности, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Политическая напряженность, опасения рецессии и снижение процентных ставок ключевыми ЦБ вернули цены на золото к максимальным с 2013 года уровням. "По нашему мнению, и в 2020г. золото не утратит своей... читать дальше
.26 декабря 2019 года 17:02
Улучшение циклического фона станет поддержкой для более доходных валют развивающихся экономик в 2020 году, отмечается в комментарии Julius Baer. Низкие процентные ставки в развитых экономиках являются еще одним фактором, который способствует благоприятному прогнозу для высокодоходных валют... читать дальше
.26 декабря 2019 года 16:19
2020 год не станет годом фунта стерлингов, однако подарит оптимизм на долгосрочную перспективу - Julius Baer
Перед выборами в Великобритании 12 декабря курс фунта стерлингов значительно укрепился, отмечается в комментарии Julius Baer. Рынки учли сценарий получения Консервативной партией большинства в парламенте, что позволит премьер-министру страны Борису Джонсону обеспечить упорядоченный выход из... читать дальше
.26 декабря 2019 года 15:32
Ослабление китайского юаня в 2020 году замедлится; в то время как осторожная политика денежно-кредитного стимулирования для поддержки роста ВВП останется негативным фактором для юаня, действие других факторов давления в следующем году ослабнет, отмечается в комментарии Julius Baer. "Мы ожидаем... читать дальше
.26 декабря 2019 года 14:53
Дружественный циклический фон в 2020 году бросит вызов структурным поддерживающим факторам для доллара США (USD), которые действовали в конце этого десятилетия, говорится в обзоре Julius Baer. Опережающие прибыльность и выручка американских компаний по сравнению с корпоративным сектором в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.