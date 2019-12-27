Рынок акций привлекательнее облигаций - Промсвязьбанк

Российский фондовый рынок по-прежнему выглядит дешево относительно своих же оценок в прошлом, что при отсутствии избыточной премии за риск указывает на его фундаментальную недооцененность, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

Недооценка, в свою очередь, обусловлена низкими темпами роста прибыльности компаний и превалированием в структуре индекса МосБиржи циклических компаний. В 2019г. рост рынка был достигнут за счет улучшения финансовых показателей, которые могут замедлиться, что обусловит возвращение оценок к средним уровням.

"Таким образом, исходя из наших прогнозов динамики валютного курса и вероятного снижения EPS в 2020г. видим потенциал для роста мультипликатора P/E к 6,5x. При этом сравнительный мультипликатор EV/EBITDA по отраслевым индексам российского рынка за исключением финансов и транспорта, вероятно, приблизится к своим максимальным за пять лет уровням", - отмечают аналитики банка.

Сравнивая дивидендную доходность и доходность облигаций различной длины, эксперты Промсвязьбанка пришли к выводу, что рынок акций в текущих условиях является более привлекательным инструментом для инвесторов. "Так, на конец 3 кв. ожидаемая дивидендная доходность индекса МосБиржи, согласно консенсусу Bloomberg, составляет около 6,38%, что на 63 б.п. превышает доходность 2-х летних ОФЗ, - указывают специалисты банка. - Учитывая наши ожидания по снижению доходности ОФЗ и восстановление див. доходности в район 7% годовых, спрэд будет расширяться. Также отметим существенное снижение уровня инфляции с 2017г., которое позволяет получать более высокий чистый процентный доход. За 2019 год показатель доходности прибыли (Earnings Yield) российского рынка по индексу МосБиржи снизился и остается вблизи средних значений".