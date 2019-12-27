Рубль в следующем году, вероятно, будет в большей степени двигаться в тренде остальных валют развивающихся стран - "Нордеа банк"

Не имея существенных специфических факторов поддержки в следующем году, рубль, вероятно, будет в большей степени двигаться в том же тренде, что и остальные валюты развивающихся стран, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Рубль остается без явных драйверов для выраженной динамики на нейтральном внешнем фоне в течение рождественской недели. Торговая активность продолжает снижаться (накануне объем торгов в паре USD/RUB на MICEX вновь был ниже 1,5 млрд долл.). В целом, отмечают специалисты банка, рубль завершает год на позитивной ноте, вместе с прочими рисковыми активами, получая поддержку от ожиданий скорого подписания торговой сделки, а также от высоких цен на нефть, которые в моменте тестируют отметку 68 долл./барр.

Рубль по итогам 2019 года продемонстрировал самое сильное укрепление среди валют развивающихся стран, так как в начале года был существенно недооценен из-за санкционных рисков, которые в итоге не реализовались. Данный фактор был в значительной мере отыгран в 2019 году, что позволило рублю вернуться к фундаментально более обоснованным значениям, ограничивая потенциал дальнейшего укрепления в 2020 году.

"Не имея столь существенных специфических факторов поддержки в следующем году, рубль, вероятно, будет в большей степени двигаться в том же тренде, что и остальные валюты развивающихся стран, после того, как в уходящем году рубль демонстрировал существенно более сильную динамику, чем прочие валюты. Наш прогноз валютного курса на будущий год (64 в паре с USD и 73,6 в паре с EUR) сейчас выглядит весьма консервативным. Пересмотр возможен в зависимости от развития событий по теме торговых переговоров в январе", - пишут аналитики "Нордеа банка".