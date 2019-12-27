Цены на нефть в 2020 г. будут относительно стабильны на уровне 60-65 долл./барр. - Промсвязьбанк

Цены на нефть в 2020 г. будут относительно стабильны на уровне 60-65 долл./барр., отмечается в обзоре Промсвязьбанка. Циклическое замедление темпов роста мировой экономики обусловит пониженный спрос на нефть. А продолжение роста добычи сланцевиками США сформирует избыток предложения на рынке, что не сможет нивелировать ОПЕК+.

Аналитики банка по итогам 2019 года на глобальном рынке нефти прогнозируют баланс спроса-предложения за счет летнего избытка спроса и частичного выпадения добычи в Штатах из-за погодного фактора и в Саудовской Аравии – из-за геополитики. А в 2020 г., наоборот, эксперты Промсвязьбанка ждут навеса предложения в 0,3-0,4 млн барр./день в среднем в основном за счет продолжающейся активности сланцевиков США - низкая себестоимость добычи позволяет продолжать наращивать объемы, даже при цене нефти в 50 долл./барр.

"Мы ждем, что добыча в США в 2020 г. составит 13,3 млн барр./день. Цены на нефть в 2020 г. будут относительно стабильны на уровне 60-65 долл./барр. Циклическое замедление темпов роста мировой экономики обусловит пониженный спрос на нефть. А продолжение роста добычи сланцевиками США сформирует избыток предложения на рынке, что не сможет нивелировать ОПЕК+. Повышательные риски возможны в случае геополитической нестабильности, влекущей за собой срыв поставок нефти. Риски низких цен на нефть мы видим в случае более резкого замедления темпов мировой экономики с отсутствием продвижения в торговой сделке США-КНР", - отмечают аналитики Промсвязьбанка.