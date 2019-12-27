Вероятно продолжение покупок акций - Алор Брокер

Внешний фон располагает к продолжению покупок акций утром в пятницу, сообщается в комментарии Алор Брокер.

"Внешний фон располагает к продолжению покупок утром в пятницу: американские фьючерсы растут на 0,2%, выше 68 долларов за баррель пытается закрепиться нефть. Поэтому ждем открытия рынка акций ростом на 0,3%. "Лучше рынка" обещает быть нефтегазовый сектор", - пишет аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.