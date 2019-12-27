Первой целью движения пары доллар/рубль является район 63 - Алор Брокер

Рубль в четверг ослаб к доллару на 0,9%, завершив торги в районе отметки 62,2. Никаких краткосрочных драйверов роста рубля нет и в пятницу, наоборот, ожидается активизация покупателей валюты, отмечает в комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Первой целью движения пары доллар/рубль является район 63, где А. Антонов и ждет завершения торгов в этом году.