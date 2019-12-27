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27 декабря 2019 года 09:46
Первой целью движения пары доллар/рубль является район 63 - Алор Брокер
Рубль в четверг ослаб к доллару на 0,9%, завершив торги в районе отметки 62,2. Никаких краткосрочных драйверов роста рубля нет и в пятницу, наоборот, ожидается активизация покупателей валюты, отмечает в комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Первой целью движения пары доллар/рубль является район 63, где А. Антонов и ждет завершения торгов в этом году.
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27 декабря 2019 года 13:33
Спрос на казначейские облигации США на исходе десятилетия остается высоким, отмечается в комментарии начальника отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаила Шульгина. Минфин США завершил в четверг 2019 год успешным аукционом по размещению 7-летних нот. Казначейство предложило объем в... читать дальше
.27 декабря 2019 года 12:57
Валюты сырьевых экономик, такие как австралийский доллар (AUD), не получают поддержки со стороны экспансивной фискальной политики, отрицательный баланс предложения и спроса для некоторых из них станет дополнительным препятствием в 2020 году, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперты банка... читать дальше
.27 декабря 2019 года 11:40
Возможно умеренное ослабление евро в паре с долларом на горизонте трех месяцев до 1,09 - "Нордеа банк"
Обновленный прогноз "Нордеа банка" по паре евро/доллар предполагает умеренное ослабление европейской валюты на горизонте трех месяцев до 1,09 в условиях того, что экономическая активность в Европе остается ослабленной, в то время как динамика американской экономики по-прежнему является устойчивой.... читать дальше
.27 декабря 2019 года 10:44
Цены на нефть в 2020 г. будут относительно стабильны на уровне 60-65 долл./барр., отмечается в обзоре Промсвязьбанка. Циклическое замедление темпов роста мировой экономики обусловит пониженный спрос на нефть. А продолжение роста добычи сланцевиками США сформирует избыток предложения на рынке, что... читать дальше
.27 декабря 2019 года 09:47
Американские фондовые индексы достигли новых пиков в четверг. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются на торгах в пятницу. Нефть продолжает дорожать в пятницу. читать дальше
.26 декабря 2019 года 18:21
Золото в 2020 году не утратит своей привлекательности, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Политическая напряженность, опасения рецессии и снижение процентных ставок ключевыми ЦБ вернули цены на золото к максимальным с 2013 года уровням. "По нашему мнению, и в 2020г. золото не утратит своей... читать дальше
.26 декабря 2019 года 17:02
Улучшение циклического фона станет поддержкой для более доходных валют развивающихся экономик в 2020 году, отмечается в комментарии Julius Baer. Низкие процентные ставки в развитых экономиках являются еще одним фактором, который способствует благоприятному прогнозу для высокодоходных валют... читать дальше
.26 декабря 2019 года 16:19
2020 год не станет годом фунта стерлингов, однако подарит оптимизм на долгосрочную перспективу - Julius Baer
Перед выборами в Великобритании 12 декабря курс фунта стерлингов значительно укрепился, отмечается в комментарии Julius Baer. Рынки учли сценарий получения Консервативной партией большинства в парламенте, что позволит премьер-министру страны Борису Джонсону обеспечить упорядоченный выход из... читать дальше
.26 декабря 2019 года 15:32
Ослабление китайского юаня в 2020 году замедлится; в то время как осторожная политика денежно-кредитного стимулирования для поддержки роста ВВП останется негативным фактором для юаня, действие других факторов давления в следующем году ослабнет, отмечается в комментарии Julius Baer. "Мы ожидаем... читать дальше
.26 декабря 2019 года 14:53
Дружественный циклический фон в 2020 году бросит вызов структурным поддерживающим факторам для доллара США (USD), которые действовали в конце этого десятилетия, говорится в обзоре Julius Baer. Опережающие прибыльность и выручка американских компаний по сравнению с корпоративным сектором в... читать дальше
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