Ориентир - диапазон 3010-3045 пунктов по индексу Мосбиржи - ИК "Фридом Финанс"

Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин ожидает боковую динамику. Ориентир - диапазон 3010-3045 пунктов по индексу Мосбиржи. Рынок поддерживает информация о стимулирующих макроэкономических программах, начатых в КНР и Японии. Однако в конце декабря 2019 - начале января 2020 года американский рынок может испытывать периодические риски дефицита ликвидности в связи с бюджетными платежами и ростом долговой эмиссии.