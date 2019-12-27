Рынок акций может подняться к новым максимальным значениям по индексу Мосбиржи - "Открытие Брокер"

Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. "Рынок нефти живёт надеждами на рост потребления, китайская промышленность подаёт признаки улучшения ситуации. Ждём от отечественного рынка акций попытки подняться к новым максимальным значениям по индексу Мосбиржи", - пишет в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.