Рубль в начале следующего года будет торговаться на уровне 62-64 руб./долл. - Альфа-банк

Для рубля перспективы 1-го полугодия 2020 г. выглядят лучше, чем перспективы 2-го, отмечает в своем прогнозе главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Вероятно, в начале года рубль будет торговаться на уровне 62-64 руб./долл. - этому, по мнению эксперта, способствует улучшение геополитического фона в отношении России.

"Однако во второй половине года рынок будет демонстрировать повышенную чувствительность а американской электоральной повестке - ведь от того, будет переизбран Трамп или нет, зависят перспективы отношений с Россией, а значит и риски новых санкций, и перспективность российских рынков. Пока представляется, что в силу этих рисков во второй половине 2020 курс рубля будет находиться в диапазоне 65-70 руб./долл. с вероятным выходом на 70 руб./долл. в случае неблагоприятного сценария", - прогнозирует эксперт Альфа-банка.