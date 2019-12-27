Вероятно, делать агрессивную ставку на развивающиеся рынки в текущих условиях слишком рискованно - Промсвязьбанк

Учитывая свой консервативный взгляд на перспективы глобального экономического роста, аналитики Промсвязьбанка считают, что, вероятно, делать агрессивную ставку на развивающиеся рынки (с учетом их более высокой волатильности) в текущих условиях слишком рискованно, сообщается в обзоре.

Развивающиеся рынки выглядят дешевыми относительно развитых. "Оценивая сравнительную стоимость на основании текущего уровня мультипликаторов, видим, что по показателю EV/EBITDA отношение EM к MSCI World по-прежнему держится сравнительно недалеко от минимумов с 2016 года. Отношение EV/EBITDA EM к S&P 500 и вовсе вблизи минимальных уровней с первой половины нулевых. Учитывая наш консервативный взгляд на перспективы глобального экономического роста, вероятно, делать агрессивную ставку на развивающиеся рынки (с учетом их более высокой волатильности) в текущих условиях слишком рискованно. Однако текущие сравнительно привлекательные уровни мультипликаторов, вероятно, свидетельствуют о том, что как минимум частично данные риски дисконтированы в текущие цены. Отметим также, что консенсус-прогноз Bloomberg предполагает некоторое ускорение в следующем году усредненных темпов роста для развивающихся экономик с 4,4% до 4,5%. В базовом сценарии в следующем году ожидаем опережающей динамики развивающихся рынков по отношению к развитым", - пишут аналитики банка.

В условиях опасений оттока капитала с развивающихся рынков под наибольшим риском традиционно находятся страны с двойным дефицитом (по счету текущих операций и бюджету) и высоким уровнем долга. РФ в этом ключе при текущих ценах на нефть в выгодную сторону отличается от большинства конкурентов, находясь в состоянии двойного профицита и имея низкий объем внешнего долга. Данный фактор, по мнению экспертов, может оказывать поддержку российскому рынку в условиях возможного возобновления оттока капитала в следующем году.

Аналитики Промсвязьбанка обращают внимание, что дивидендная доходность российских акций заметно отличается от большинства других EM в положительную сторону. Оценка Bloomberg подразумевает дивидендную доходность индекса MSCI Russia в следующие 12 месяцев в 6,8%. "Безусловно, более высокая дивидендная доходность российского рынка отчасти обусловлена структурой индекса – превалированием доли акций нефтегазового и металлургического сектора. Второй фактор в пользу такой разницы в размере дивидендов – сравнительно невысокий спрос нерезидентов на российские акции в условиях низкого экономического роста и санкционных рисков. В условиях негативной динамики сырьевых рынков дивиденды ряда компаний могут начать снижаться. Тем не менее, фактор высоких текущих дивидендов, на наш взгляд, делает российский рынок более устойчивым по сравнению с конкурентами из других emerging markets при развитии негативного сценария", указывают специалисты Промсвязьбанка.