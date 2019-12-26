2020 год не станет годом фунта стерлингов, однако подарит оптимизм на долгосрочную перспективу - Julius Baer

Перед выборами в Великобритании 12 декабря курс фунта стерлингов значительно укрепился, отмечается в комментарии Julius Baer. Рынки учли сценарий получения Консервативной партией большинства в парламенте, что позволит премьер-министру страны Борису Джонсону обеспечить упорядоченный выход из Евросоюза 31 января 2020 года и снизит риски жесткого Brexit без соглашения. Однако, сами по себе результаты выборов не смогли усилить позитивные настроения относительно фунта стерлингов, поскольку на смену им пришли рациональные оценки ситуации.

"Действительно, Brexit в конце января в основном станет формальным шагом, поскольку многие детали останутся неразрешенными, - указывают эксперты Julius Baer. - Со вступлением в переходный период, который продлится до конца 2020 года, Великобритания и ЕС будут должны согласовать финальные условия торгового режима между собой. Обещание Бориса Джонсона не допустить продления переходного периода, и даже запретить это законом, добавляет обеспокоенности. Его действия очевидно продиктованы желанием оказать давление как на переговорщиков со стороны ЕС, так и на парламент Великобритании. Сохраняются риски, что оговорка по Ирландии и станет финальным торговым режимом, что будет аналогично выходу из ЕС без соглашения для основной территории Великобритании, в отношении которой будут действовать нормы ВТО".

Таким образом, утомительные переговоры при ограниченных сроках и потенциально сложный процесс ратификации в парламенте Великобритании с риском не успеть до конца переходного периода 31 декабря 2020 года вряд ли являются благоприятной почвой для дальнейшего укрепления фунта стерлингов в следующем году, считают аналитики Julius Baer .

"Мы сохраняем нейтральную позицию по британской валюте на ближайшую перспективу. В случае, если появятся признаки того, что торговое соглашение будет заключено, ситуация может измениться. Облегчение, которое последует в связи с тем, что оговорка по Ирландии не вступит в действие, улучшит настроения и укажет на возможность дальнейшего укрепления фунта стерлингов, даже несмотря на то, что соглашение о свободной торговле является довольно жестким вариантом Brexit". - отмечают эксперты Julius Baer.

По мнению экспертов банка, дополнительную поддержку фунту стерлингов можно ожидать со стороны мер бюджетно-налогового стимулирования, обещанных правительством консерваторов. Повышение бюджетных расходов поможет создать дополнительную защиту против неблагоприятных последствий для экономики страны в случае жесткого Brexit, а также других связанных с выходом из ЕС негативных факторов. Восстановление прямых иностранных инвестиций, связанных с этим процессом, является основой для позитивного прогноза Julius Baer по фунту стерлингов на долгосрочную перспективу.